Появились изображения видеокарт MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X и MSI RTX 3070 Ti Ventus 3X
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В сети появились первых фотографии готовящихся к выпуску видеокарт MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X и MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X. Коробки карт подтверждают наличие 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6X на GeForce RTX 3070 Ti. Внимательно изучив фотографию RTX 3070 Ti SUPRIM X и сравнив ее с таковыми из уже выпущенных RTX 3070 SUPRIM X и RTX 3080 SUPRIM X, можно обнаружить, что карта более похожа на RTX 3070 SUPRIM X. Это может указывать на то, что компания MSI повторно использует конструкцию печатной платы и кулера текущей модели, а это означает, что GeForce RTX 3070 Ti, скорее всего, использует кристалл GA104, а не является сильно урезанным GA102.
Максимальная конфигурация графического процессора GA104 содержит 6144 ядра CUDA в 48 потоковых мультипроцессорах, 192 тензорных ядра, 48 ядер RT, 192 TMU и 96 ROP. Чип также имеет шину памяти шириной 256 бит. Вероятнее всего новая видеокарта GeForce RTX 3070 Ti будет конкурировать с AMD Radeon RX 6800, которая превосходит обычную GeForce RTX 3070 в играх без использования трассировки лучей.
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