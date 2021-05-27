Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат улучшенный режим оптической стабилизации
Инсайдер @FrontTron опубликовал дополнительную информацию о камерах смартфонов серии Pixel 6, основываясь на данных, предложенных Максом Вайнбахом на прошлой неделе.
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Согласно данным @FrontTron, серия смартфонов Pixel 6 будет поддерживать gimbal-like steady cam mode - функцию, которая является редкостью на смартфонах. Однако в прошлом году Vivo выпустила X50 Pro с подобной камерой, а через несколько месяцев LG представила Wing. Оба устройства показывают неплохие результаты, являясь просто расширением OIS, которая есть в большинстве современных флагманских смартфонах.
Кроме того, @FrontTron утверждает, что Pixel 6 будет использовать больший сенсор производства Samsung. Также @FrontTron сообщает о специальном нейронном чипе (NPU) и процессоре сигналов изображения (ISP) в составе Pixel 6. В дополнение к фотографическим возможностям серия Pixel 6 получит значительное улучшение качества видеосъемки по сравнению с текущим Pixel 5. Узнать больше о предполагаемых характеристиках смартфонов серии Pixel 6 здесь.
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