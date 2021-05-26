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Ресурс DigiTimes сообщает, что производство чипов Apple A15 Bionic уже ведется на предприятиях TSMC. Предстоящие процессоры будут производиться на усовершенствованном техпроцессе N5P, и спрос на них превысит спрос на чипы A14. Отраслевые источники также упоминают, что 5-нм технология TSMC подвергается еще одной промежуточной модернизации с введением техпроцесса N4 в дополнение к уже используемому N5P. Этими 4-нм чипами будут новые процессоры для Mac.

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Компания TSMC ожидает увеличить объемы производства 5 нм продукции в оставшуюся часть года. Вместо первоначальных целей, установленных на уровне 100 000 пластин в месяц в первой половине 2021 года и 120 000 пластин в месяц во второй половине, TSMC теперь планирует увеличить объем производства до 140000 - 150 000 пластин в месяц во втором полугодии 2021 года. К концу этого года 5 нм чипы должны приносить 20% от общего дохода TSMC от полупроводниковых пластин.

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Прогнозируемая выручка на второй квартал 2021 года может оказаться неизменной, но TSMC должна показать впечатляющий рост выручки в следующие два квартала, при этом основным драйвером станет заказ Apple на максимальное количество чипов A15 Bionic, чтобы обеспечить беспрепятственный запускновой серии смартфонов iPhone 13 в начале октября.