Процессоры Apple A15 Bionic поступили в производство на TSMC
Ресурс DigiTimes сообщает, что производство чипов Apple A15 Bionic уже ведется на предприятиях TSMC. Предстоящие процессоры будут производиться на усовершенствованном техпроцессе N5P, и спрос на них превысит спрос на чипы A14. Отраслевые источники также упоминают, что 5-нм технология TSMC подвергается еще одной промежуточной модернизации с введением техпроцесса N4 в дополнение к уже используемому N5P. Этими 4-нм чипами будут новые процессоры для Mac.
реклама
Компания TSMC ожидает увеличить объемы производства 5 нм продукции в оставшуюся часть года. Вместо первоначальных целей, установленных на уровне 100 000 пластин в месяц в первой половине 2021 года и 120 000 пластин в месяц во второй половине, TSMC теперь планирует увеличить объем производства до 140000 - 150 000 пластин в месяц во втором полугодии 2021 года. К концу этого года 5 нм чипы должны приносить 20% от общего дохода TSMC от полупроводниковых пластин.
Прогнозируемая выручка на второй квартал 2021 года может оказаться неизменной, но TSMC должна показать впечатляющий рост выручки в следующие два квартала, при этом основным драйвером станет заказ Apple на максимальное количество чипов A15 Bionic, чтобы обеспечить беспрепятственный запускновой серии смартфонов iPhone 13 в начале октября.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила