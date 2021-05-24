Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Еще во время технического саммита Qualcomm в 2019 году компания представила вычислительную платформу Snapdragon 7c вместе с Snapdragon 8c и 8cx. Snapdragon 7c должен был стать предложением начального уровня для ARM ноутбуков на базе Windows 10. Подобно Snapdragon 8cx Gen 2 в прошлом году, Qualcomm сегодня обновила Snapdragon 7c до версии 7c Gen 2.

реклама

Snapdragon 7c Gen 2 представляет собой 8-нм чип, который по сути является той же SoC, что и исходный Snapdragon 7c. Единственным изменением является увеличение тактовой частоты ядер Cortex-A76 с 2,4 ГГц до 2,55 ГГц. Другие аспекты, такие как графический процессор Adreno 618, Hexagon 692 DSP, модем Snapdragon X15 LTE и Spectra 255 ISP остаются прежними. Таким образом, Snapdragon 7c Gen 2 является улучшенной версией оригинального Snapdragon 7c, а не настоящим обновлением поколения.

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Согласно информации Qualcomm, чипсет Snapdragon 7c Gen 2 может предложить до 60% лучшую производительность на ватт в Windows 10 по сравнению с чипами Gemini Lake Refresh, такими как Intel Celeron N4020 и Pentium Silver N5030.

реклама

Qualcomm также показала хорошие результаты производительности в Chrome OS на Snapdragon 7c Gen 2 по сравнению с такими конкурентами, как Celeron N4020, MediaTek MT8183, а также Pentium Silver N5030 в Geekbench 5, GFXBench 5.0 в разрешении 1080p в фоновом режиме и по общему времени автономной работы.

Таким образом, хотя Snapdragon 7c Gen 2 не выглядит особенно впечатляющим чипсетом в 2021 году, он все еще имеет потенциал в устройствах начального уровня подобных Chromebook с обещанным длительным временем автономной работы.

реклама