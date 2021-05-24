Qualcomm представила процессор Snapdragon 7c Gen 2 для ПК начального уровня
Еще во время технического саммита Qualcomm в 2019 году компания представила вычислительную платформу Snapdragon 7c вместе с Snapdragon 8c и 8cx. Snapdragon 7c должен был стать предложением начального уровня для ARM ноутбуков на базе Windows 10. Подобно Snapdragon 8cx Gen 2 в прошлом году, Qualcomm сегодня обновила Snapdragon 7c до версии 7c Gen 2.
реклама
Snapdragon 7c Gen 2 представляет собой 8-нм чип, который по сути является той же SoC, что и исходный Snapdragon 7c. Единственным изменением является увеличение тактовой частоты ядер Cortex-A76 с 2,4 ГГц до 2,55 ГГц. Другие аспекты, такие как графический процессор Adreno 618, Hexagon 692 DSP, модем Snapdragon X15 LTE и Spectra 255 ISP остаются прежними. Таким образом, Snapdragon 7c Gen 2 является улучшенной версией оригинального Snapdragon 7c, а не настоящим обновлением поколения.
Согласно информации Qualcomm, чипсет Snapdragon 7c Gen 2 может предложить до 60% лучшую производительность на ватт в Windows 10 по сравнению с чипами Gemini Lake Refresh, такими как Intel Celeron N4020 и Pentium Silver N5030.
реклама
Qualcomm также показала хорошие результаты производительности в Chrome OS на Snapdragon 7c Gen 2 по сравнению с такими конкурентами, как Celeron N4020, MediaTek MT8183, а также Pentium Silver N5030 в Geekbench 5, GFXBench 5.0 в разрешении 1080p в фоновом режиме и по общему времени автономной работы.
Таким образом, хотя Snapdragon 7c Gen 2 не выглядит особенно впечатляющим чипсетом в 2021 году, он все еще имеет потенциал в устройствах начального уровня подобных Chromebook с обещанным длительным временем автономной работы.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила