Razer начинает принимать предзаказы на компьютеры с GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti
Как известно, компания NVIDIA на данный момент еще не анонсировала видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, но есть множество свидетельств того, что компания близка к запуску новых графических процессоров поколения Ampere. В минувшие выходные компания Razer начала принимать предварительные заказы на Tmall на готовые персональные компьютеры с обоими графическими процессорами.
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Неясно, планирует ли Razer выпустить какую-либо систему за пределами Китая. Однако компания продает готовые системы в США и за их пределами, поэтому есть шанс, что вскоре эти системы появятся на других рынках. Конфигурации и цены для каждой системы следующие:
|
AMD Ryzen 5 5600X
|
B550
|
GeForce RTX 3070 Ti
|
CNY 13,499
|
US$2,098
|
AMD Ryzen 7 5800X
|
B550M
|
GeForce RTX 3070 Ti
|
CNY 14,999
|
US$2,331
|
AMD Ryzen 9 5900X
|
B550-A
|
GeForce RTX 3080 Ti
|
CNY 22,999
|
US$3,575
|
AMD Ryzen 9 5900X
|
X570-P
|
GeForce RTX 3080 Ti
|
CNY 24,999
|
US$3,885
|
AMD Ryzen 9 5900X
|
X570-P
|
GeForce RTX 3090
|
CNY 39,999
|
US$6,217
Напомню, что предположительно 31 мая компания NVIDIA анонсирует новые видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti.
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