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Как известно, компания NVIDIA на данный момент еще не анонсировала видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, но есть множество свидетельств того, что компания близка к запуску новых графических процессоров поколения Ampere. В минувшие выходные компания Razer начала принимать предварительные заказы на Tmall на готовые персональные компьютеры с обоими графическими процессорами.

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Неясно, планирует ли Razer выпустить какую-либо систему за пределами Китая. Однако компания продает готовые системы в США и за их пределами, поэтому есть шанс, что вскоре эти системы появятся на других рынках. Конфигурации и цены для каждой системы следующие:

AMD Ryzen 5 5600X B550 GeForce RTX 3070 Ti CNY 13,499 US$2,098 AMD Ryzen 7 5800X B550M GeForce RTX 3070 Ti CNY 14,999 US$2,331 AMD Ryzen 9 5900X B550-A GeForce RTX 3080 Ti CNY 22,999 US$3,575 AMD Ryzen 9 5900X X570-P GeForce RTX 3080 Ti CNY 24,999 US$3,885 AMD Ryzen 9 5900X X570-P GeForce RTX 3090 CNY 39,999 US$6,217

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Напомню, что предположительно 31 мая компания NVIDIA анонсирует новые видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti.