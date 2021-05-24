Huawei может выпустить 3-нм чипсет Kirin в следующем году
Как известно, компания Huawei изо всех сил пытается сохранить свое мобильное подразделение в связи с наложенными санкциями и невозможностью использования сервисов Google, а такжес отрудничества с Qualcomm. В настоящее время китайский производитель находится на завершающей стадии разработки собственной мобильной операционной системы HarmonyOS, выход которой назначен на 2 июня. Кроме того, стало известно, что компания работает над новым 3-нм процессором Kirin, имеющим в настоящее время обозначениек 9010.
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Согласно отчету, недавно появившемуся на китайском веб-сайте MyDrivers, 22 апреля компания Huawei подала заявку на регистрацию товарного знака Kirin Processor. Huawei Central утверждает, что в этом новостном сообщении предполагается, что Huawei разрабатывает следующее поколение чипсетов для смартфонов, получившее название Kirin 9010. Ожидается, что создание дизайна этого будущего чипа будет завершено до конца 2021 года. Однако производство может быть проблемой, потому что Huawei не может использовать сторонних производителей, кроме того, даже 3-нм технология TSMC еще не готова к массовому производству.
На данный момент самым мощным чипом компании является Kirin 9000, флагманский продукт, созданный с использованием 5-нм техпроцесса TSMC и используемый в Huawei Mate 40 и Mate X2. Вероятно, он также будет применяться в грядущей серии P50.
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