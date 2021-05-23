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Инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры грядущего смартфона Google Pixel 6. В четверг известный инсайдер подробно рассказал о Pixel 6 Pro, более или менее совпадающем с рендерами, опубликованными Джоном Проссером. Неудивительно, что Pixel 6 - это, по сути, уменьшенный Pixel 6 Pro.

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Согласно информации OnLeaks и 91Mobiles, смартфон Pixel 6 имеет 6,4-дюймовый дисплей со встроенным сканер отпечатков пальцев. Источники утверждают, что Pixel 6 имеет размеры 158,6 x 74,8 x 8,9 мм, что делает его габариты сравнимыми с Pixel 4 XL. Для примера Pixel 4 и Pixel 5 имеют размеры 147,1 x 68,8 x 8,2 мм и 144,7 x 70,4 x 8 мм соответственно.

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Однако надстройка заднего блока камер Pixel 6 будет выступать на 2,9 мм, в результате чего его толщина составит 11,8 мм в самом толстом месте. 91Mobiles и OnLeaks утверждают, что Pixel 6 также будет иметь только две камеры на задней панели, что исключает необходимость в широком корпусе камер. Ожидается, что Google оснастит Pixel 6 своим первым чипсетом, созданным в сотрудничестве с южнокорейской корпорацией Samsung. Точно неизвестно, когда Google анонсирует серию Pixel 6, но ее запуск, вероятно, совпадет с выпуском Android 12.