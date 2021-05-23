Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно официальным спецификациям, AORUS RX6900XT Xtreme WaterForce (GV-R69XTAORUSX WB-16GD) является еще одной видеокартой с графическим процессором Navi 21 XTXH. Большинство моделей на базе XTXH имеют жидкостное охлаждение, это говорит о том, что они изначально предназначались для моделей Radeon RX 6900 XTX. Похоже, что XTXH стал сверхпремиальным вариантом для партнеров AMD. Aorus Xtreme WaterForce, безусловно, относится к числу таких карт.

реклама

AORUS Radeon RX6900 XT Xtreme WF имеет тактовую частоту в boost режиме 2525 МГц, а игровую частоту до 2375 МГц. Что значительно выше эталонных спецификаций AMD, составляющих 2250 МГц и 2015 МГц соответственно.

анонсы и реклама RTX 3080 - это вещица для очень богатых RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку

Графическая карта имеет предустановленный водоблок на плате нестандартной конструкции. Это не гибридная система охлаждения, а значит для работы этой карты требуется уже установленный в системном блоке контур жидкостного охлаждения. Из остальных спецификаций можно отметить наличие трёх 8-контактных разъемов питания и по два разъёма DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 для вывода изображения. Кроме того, на этой карте нет разъема USB-Type C.

реклама