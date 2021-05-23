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AORUS представила Radeon RX 6900XT Xtreme WaterForce на чипе Navi 21 XTXH

Для работы карты понадобится уже установленный в системном блоке контур СЖО
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 Согласно официальным спецификациям, AORUS RX6900XT Xtreme WaterForce (GV-R69XTAORUSX WB-16GD) является еще одной видеокартой с графическим процессором Navi 21 XTXH. Большинство моделей на базе XTXH имеют жидкостное охлаждение, это говорит о том, что они изначально предназначались для моделей Radeon RX 6900 XTX. Похоже, что XTXH стал сверхпремиальным вариантом для партнеров AMD. Aorus Xtreme WaterForce, безусловно, относится к числу таких карт.

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 AORUS Radeon RX6900 XT Xtreme WF имеет тактовую частоту в boost режиме 2525 МГц, а игровую частоту до 2375 МГц. Что значительно выше эталонных спецификаций AMD, составляющих 2250 МГц и 2015 МГц соответственно.

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 Графическая карта имеет предустановленный водоблок на плате нестандартной конструкции. Это не гибридная система охлаждения, а значит для работы этой карты требуется уже установленный в системном блоке контур жидкостного охлаждения. Из остальных спецификаций можно отметить наличие трёх 8-контактных разъемов питания и по два разъёма DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 для вывода изображения. Кроме того, на этой карте нет разъема USB-Type C.

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Теги

amd radeon aorus navi 21 rx 6900 xt navi 21 xt rx 6900 хт
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