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Apple представит обновленный дизайн Apple Watch с выпуском в конце этого года новой модели, и недавно просочившиеся рендеры дают представление о том, как могут выглядеть обновленные часы компании.

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Согласно новому видео от Джона Проссера, Apple Watch Series 7 будет иметь плоские края и новый зеленый цвет. Если это правда, то дизайн будет больше соответствовать iPhone, iPad и iMac. Согласно отчетам, в конце этого года ожидается, что такой же плоский дизайн появится и в обновленном MacBook Pro.

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Apple Watch Series 7, как утверждается, будет иметь плоские края вместо более закругленных, как это было в первых Apple Watch. Однако общая форма остается квадратной, а не круглой, как у более традиционных часов. Когда в прошлом году начали распространяться слухи о редизайне Apple Watch, многие поклонники компании надеялись получить именно круглую форму часов, но, похоже, это не так. Стоит признать, что квадратный вид Apple Watch придает им особый и мгновенно узнаваемый дизайн, поэтому неудивительно, что данная особенность умных часов от Apple не изменится.

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Более плоский дизайн Apple Watch Series 7, безусловно, представляет собой столь необходимое обновление. Плоские края и более тонкий дизайн могут принести пользу, не позволяя или сведя к минимому возможность за что-нибудь зацепиться.