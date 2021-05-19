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Google Play - это не только магазин приложений для Android, но и один из крупнейших в мире сервисов цифровой дистрибуции. Почти 2 миллиона приложений стали доступны на платформе для миллиардов активных пользователей Android по всему миру с тех пор, как она была впервые представлена в 2008 году под названием Android Market (Google Play с 2012 года). Во многих играх и приложениях разработчики предлагают различный платный контент. Именно для таких разработчиков, создающих приложения с платным контентом, в Google Play появляются новые способы оплаты в приложениях и подписок, которые были представлены сегодня на Google I/O 2021, и они довольно интересны как для пользователей, так и для разработчиков. В последние месяцы Google Play добавляет все больше и больше способов оплаты в Play Store. В 2020 году они добавили 34 новых способа оплаты на 30 рынках по всему миру.

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В течение года Google намерена внедрить в Google Play Store несколько новых функций, таких как многоразовые покупки, которые позволят пользователям внутри приложения покупать более одного товара из корзины за раз. Многострочные подписки, которые позволят продавать несколько продуктов в рамках одной подписки. Наконец, также станет доступна функция предоплаты, которая позволит предлагать пользователям доступ к контенту в течение фиксированного периода времени. Это предоставит как пользователям, так и разработчикам больше выбора в отношении того, что и в каком количестве подлежит оплате.

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Google сообщает, что многие из этих изменений будут доступны в Google Play Billing Library версии 4.0, которая теперь доступна для разработчиков.