Microsoft выпустила майское обновление Windows 10
Microsoft выпустила майское обновление 2021 года, и патч доступен для загрузки. Обновление включает в себя несколько новых функций, таких как поддержка Windows Hello несколькими камерами, удаление устаревшего браузера Microsoft Edge, а также множество исправлений ошибок и других улучшений Windows 10.
реклама
Если вы хотите загрузить обновление, вы можете либо использовать Microsoft Update Assistant или Media Creation Tool, либо вручную проверить наличие обновлений через Центр обновления Windows. Однако не на каждом ПК будет доступно обновление 21H1. Это нормально, поскольку Microsoft выпускает новые обновления волнами.
Однако рекомендуется дождаться, когда Центр обновления Windows автоматически установит 21H1, а не обновлять его вручную, так как многие предыдущие обновления имели серьезные проблемы после начала развертывания.
АВ новом обновлении акцент будет смещен в сторону исправления и повышения качества использования в предверии жизни следующее большого обновления функций Windows 10 под кодовым названием Sun Valley, которое должно стать крупнейшим обновлением Windows 10, из всех выходивших ранее. В Sun Valley планируется радикально переработать пользовательский интерфейс Windows 10, а также добавить функции из отмененной операционной системы Windows 10X.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила