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Microsoft выпустила майское обновление 2021 года, и патч доступен для загрузки. Обновление включает в себя несколько новых функций, таких как поддержка Windows Hello несколькими камерами, удаление устаревшего браузера Microsoft Edge, а также множество исправлений ошибок и других улучшений Windows 10.

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Если вы хотите загрузить обновление, вы можете либо использовать Microsoft Update Assistant или Media Creation Tool, либо вручную проверить наличие обновлений через Центр обновления Windows. Однако не на каждом ПК будет доступно обновление 21H1. Это нормально, поскольку Microsoft выпускает новые обновления волнами.

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Однако рекомендуется дождаться, когда Центр обновления Windows автоматически установит 21H1, а не обновлять его вручную, так как многие предыдущие обновления имели серьезные проблемы после начала развертывания.

АВ новом обновлении акцент будет смещен в сторону исправления и повышения качества использования в предверии жизни следующее большого обновления функций Windows 10 под кодовым названием Sun Valley, которое должно стать крупнейшим обновлением Windows 10, из всех выходивших ранее. В Sun Valley планируется радикально переработать пользовательский интерфейс Windows 10, а также добавить функции из отмененной операционной системы Windows 10X.