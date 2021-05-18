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В последние несколько лет конфиденциальность становится одним из важнейших приоритетов Google. Более 2,5 миллиардов устройств работают под управлением Android по всему миру, и такая большая база привлекает злоумышленников. Вот почему каждая новая версия Android добавляет функции, обеспечивающие доступ к конфиденциальной информации только пользователю устройства. ОС Android 12, которая будет представлена завтра на Google I/O 2021, как сообщается, получит новые функции конфиденциальности, включая более легкодоступные элементы управления конфиденциальностью.

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С Android 11, выпущенным в прошлом году, приложениям по умолчанию не разрешено определять местоположение в фоновом режиме. Фактически, они заблокированы от запроса разрешения, если пользователь уже отклонил его несколько раз. Кроме того, были добавлены одноразовые разрешения, чтобы приложения по умолчанию не получали постоянного доступа к конфиденциальным разрешениям. Google также недавно объявила о планах добавить в Google Play раздел «безопасность», который по концепции аналогичен ярлыкам конфиденциальности в Apple App Store. В новом сообщении, опубликованном сегодня The Information, утверждается, что Google делает небольшие шаги по обеспечению конфиденциальности. Публикация цитирует человека, который видел запланированную презентацию с изменениями конфиденциальности.

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Описание этих изменений довольно расплывчато, но предполагается, что они могут иметь в виду новый экран панели управления конфиденциальностью, где пользователи более легко будут ограничивать доступ приложений к камере, местоположению и другим разрешениям телефона.

Новый экран панели управления конфиденциальностью предоставляет пользователям информацию о том, как часто приложения получают доступ к таким компонентам, как камера, микрофон и местоположение, а также позволяет пользователям узнать, какие приложения обращаются к ним и как часто, и позволяет пользователям отозвать эти разрешения.

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Несмотря на эти изменения, The Information отмечает, что рекламодатели по-прежнему смогут создавать профили пользователей Android на основе того, как они используют приложения на своих смартфонах. Однако Google рассматривает возможность добавления более строгих ограничений, подобных iOS, чтобы сократить отслеживание.