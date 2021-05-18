Android 12 может получить панель конфиденциальности
В последние несколько лет конфиденциальность становится одним из важнейших приоритетов Google. Более 2,5 миллиардов устройств работают под управлением Android по всему миру, и такая большая база привлекает злоумышленников. Вот почему каждая новая версия Android добавляет функции, обеспечивающие доступ к конфиденциальной информации только пользователю устройства. ОС Android 12, которая будет представлена завтра на Google I/O 2021, как сообщается, получит новые функции конфиденциальности, включая более легкодоступные элементы управления конфиденциальностью.
реклама
С Android 11, выпущенным в прошлом году, приложениям по умолчанию не разрешено определять местоположение в фоновом режиме. Фактически, они заблокированы от запроса разрешения, если пользователь уже отклонил его несколько раз. Кроме того, были добавлены одноразовые разрешения, чтобы приложения по умолчанию не получали постоянного доступа к конфиденциальным разрешениям. Google также недавно объявила о планах добавить в Google Play раздел «безопасность», который по концепции аналогичен ярлыкам конфиденциальности в Apple App Store. В новом сообщении, опубликованном сегодня The Information, утверждается, что Google делает небольшие шаги по обеспечению конфиденциальности. Публикация цитирует человека, который видел запланированную презентацию с изменениями конфиденциальности.
Описание этих изменений довольно расплывчато, но предполагается, что они могут иметь в виду новый экран панели управления конфиденциальностью, где пользователи более легко будут ограничивать доступ приложений к камере, местоположению и другим разрешениям телефона.
Новый экран панели управления конфиденциальностью предоставляет пользователям информацию о том, как часто приложения получают доступ к таким компонентам, как камера, микрофон и местоположение, а также позволяет пользователям узнать, какие приложения обращаются к ним и как часто, и позволяет пользователям отозвать эти разрешения.
реклама
Несмотря на эти изменения, The Information отмечает, что рекламодатели по-прежнему смогут создавать профили пользователей Android на основе того, как они используют приложения на своих смартфонах. Однако Google рассматривает возможность добавления более строгих ограничений, подобных iOS, чтобы сократить отслеживание.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила