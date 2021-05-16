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Ходят слухи, что Microsoft отменила Windows 10X, чтобы сосредоточиться на обновлении Sun Valley для настольной операционной системы. Сообщается, что во время или после конференции разработчиков Build 2021 Microsoft анонсирует новую версию Windows, которой, скорее всего, станет Sun Valley с обновленным меню Пуск и другими косметическими изменениями.

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Выход новой версии операционной системы может быть объявлен в ближайшие недели. Во время конференции Ignite главный директор по продуктам Microsoft Панос Панай сделал несколько комментариев о будущем Windows, в которых сказал, что «будущее Windows невероятно».

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В своем новом посте на LinkedIn корпоративный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди также подтвердил, что в ближайшие месяцы компания поделится интересными обновлениями для Windows и Surface.

«Было здорово снова оказаться в кампусе на этой неделе, впервые за год, чтобы записать виртуальный доклад. Он был предназначен только для сотрудников Microsoft, но мы рады всем обновлениям Windows и Surface, которыми должны поделиться с вами в ближайшие месяцы… следите за обновлениями», - написал Юсуф Мехди в сообщении LinkedIn 28 апреля.

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Конечно, это расплывчатое высказывание, и непонятно, какие изменения появятся в магазине для Windows 10 и линейки Surface от Microsoft. Тем не менее, предполагается, что Microsoft в ближайшем будущем каким-то образом начнет рекламировать Sun Valley Update. Поскольку Windows 10X была отменена, обновление Sun Valley является более вероятным проектом.

Новый тизер также согласуется с предыдущими отчетами, в которых предполагалось, что обновление Sun Valley будет завершено в июне для последующего развертывания в октябре/ноябре.

Предполагается, что помимо Windows, Microsoft также работает над новыми продуктами Surface. Источники сообщили, что Surface Duo 2 и Surface Pro 8 все еще готовятся к запуску осенью 2021 года. Surface Duo первого поколения был запущен в 2020 году и получил неоднозначную реакцию как потребителей, так и обозревателей. Плохая камера и неудачное программное обеспечение подпортили впечатление от устройства.

Ожидается, что новая версия Surface Duo устранит эти недостатки и предложит лучшую камеру, программное обеспечение и поддержку сетей 5G.