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Утечка Android 12 демонстрирует новые изменения в дизайне

Инсайдер Джон Проссер поделился последними данными о грядущей ОС Android 12
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 Мероприятие Google I/O не за горами. Оно будет проходить с 18 по 20 мая в форме виртуального мероприятия, которое может посетить любой желающий, и большым событием, которого многие из нас с нетерпением ждут, станет запуск Android 12. Последняя утечка Android 12 от Джона Проссера из Front Page Tech продемонстрировала некоторые новые виджеты и анимации Google перед предстоящим мероприятием компании. Ранее на этой неделе Проссер также поделился изображениями того, что он называет Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro - устройств, запуск которых ожидается позже в этом году.

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 Как сообщает Проссер,  в Android 12 есть множество изменений, которые уже задокументированы во всех предварительных версиях для разработчиков. В новой версии появится целый ряд новых виджетов и кнопок, а также несколько новых анимаций. Из года в год Google вносит небольшие изменения в дизайн Android, модифицируя существующие элементы пользовательского интерфейса и добавляя новые анимации, и в этом году они делают это снова.

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 Во-первых, на панели уведомлений появился новый музыкальный виджет, а также обновленные переключатели Wi-Fi и Bluetooth. Также появится новый ползунок громкости, обновленные уведомления, новый виджет часов и даже новый виджет погоды. Есть много мелких изменений, но все они в сумме создают более целостный и приятный пользовательский интерфейс Android.


 По словам Проссера, новая версия Android 12 будет в значительной степени ориентирована на введение нового пользовательского интерфейса. Клавиатура, значки приложений и другие элементы пользовательского интерфейса создают единый дизайн во всей системе. Согласно показанному промо-видео, пользователи смогут группировать уведомления даже в разных приложениях. На экране блокировки также видны большие часы. В целом трудно понять, как именно будет выглядеть пользовательский интерфейс Android 12 в будущем, очевидно, что Google готовится к большим изменениям.

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