Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Мероприятие Google I/O не за горами. Оно будет проходить с 18 по 20 мая в форме виртуального мероприятия, которое может посетить любой желающий, и большым событием, которого многие из нас с нетерпением ждут, станет запуск Android 12. Последняя утечка Android 12 от Джона Проссера из Front Page Tech продемонстрировала некоторые новые виджеты и анимации Google перед предстоящим мероприятием компании. Ранее на этой неделе Проссер также поделился изображениями того, что он называет Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro - устройств, запуск которых ожидается позже в этом году.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 14Tb Seagate - 82000р Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Как сообщает Проссер, в Android 12 есть множество изменений, которые уже задокументированы во всех предварительных версиях для разработчиков. В новой версии появится целый ряд новых виджетов и кнопок, а также несколько новых анимаций. Из года в год Google вносит небольшие изменения в дизайн Android, модифицируя существующие элементы пользовательского интерфейса и добавляя новые анимации, и в этом году они делают это снова.

реклама

Во-первых, на панели уведомлений появился новый музыкальный виджет, а также обновленные переключатели Wi-Fi и Bluetooth. Также появится новый ползунок громкости, обновленные уведомления, новый виджет часов и даже новый виджет погоды. Есть много мелких изменений, но все они в сумме создают более целостный и приятный пользовательский интерфейс Android.





По словам Проссера, новая версия Android 12 будет в значительной степени ориентирована на введение нового пользовательского интерфейса. Клавиатура, значки приложений и другие элементы пользовательского интерфейса создают единый дизайн во всей системе. Согласно показанному промо-видео, пользователи смогут группировать уведомления даже в разных приложениях. На экране блокировки также видны большие часы. В целом трудно понять, как именно будет выглядеть пользовательский интерфейс Android 12 в будущем, очевидно, что Google готовится к большим изменениям.