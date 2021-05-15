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Microsoft объявила, что Dolby Vision скоро появится в Xbox Series X/S, это сделает их первыми игровыми консолями с данной технологией. Члены Insider Alpha Ring теперь могут испытать Dolby Vision в играх, в то время как остальным игрокам придется дождаться окончания фазы тестирования.

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Несколько недель назад владельцев Xbox Series X/S дразнили предстоящей поддержкой игр Dolby Vision в консолях. Dolby уже анонсировала, что Xbox Series X и Series S будут поддерживать Dolby Vision HDR. Таким образом, Dolby Vision добавлен в список технологий улучшения, поддерживаемых новыми консолями Xbox, которые также включают HDR10 и Dolby Atmos.

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В некотором смысле Dolby Vision похож на HDR следующего поколения. Хотя HDR может предложить более яркие визуальные эффекты с яркими цветами и более глубоким черным, его необходимо настраивать в зависимости от дисплея и контента. Dolby Vision настраивается автоматически, пока пользователь использует совместимый дисплей и просматривает контент, созданный в Dolby Vision, поэтому он становится более удобным.

«Игры Dolby Vision автоматически отображаются на вашем дисплее Dolby Vision во время игры, поэтому вы всегда видите полную картину», - сказали в компании. В отдельном заявлении Dolby также сообщила, что разрабатывает новое усовершенствование, созданное Dolby и Microsoft для игрового контента HDR, которое обеспечивает более точный игровой процесс при подключении к телевизору с поддержкой Dolby Vision.

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Более подробная информация о поддержке Dolby Vision в Xbox Series X/S появится в ближайшее время, в том числе о том, какие игры в большей степени от этого выиграют.