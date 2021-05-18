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Компания Sharp выпустила свой флагманский смартфон Aquos R6. Он имеет не только красивый дизайн, но и некоторые эксклюзивные технологии, которых нет у других производителей, чьи смартфоны работают на Snapdragon 888.

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Sharp производит одни из лучших дисплеев на рынке и успешно применила его в 6,6-дюймовом Pro IGZO OLED, украшающем переднюю часть Aquos R6. Это первая панель в смартфоне, которая обладает переменной частотой обновления 240 Гц (1 Гц - 240 Гц). Sharp утверждает, что его невероятная яркость до 2000 нит превосходит любой другой смартфон на рынке.

При изготовлении нового смартфона Aquos R6 Sharp сотрудничала с компанией Leica в производстве основной камеры, расположенной на задней панели. Вместо стандартного модуля с несколькими камерами Sharp и Leica решили использовать большой 1-дюймовый сенсор камеры, оснащенный 7-элементным объективом Leica под названием Summicron. Этот датчик разрешением 20 мегапикселей значительно больше, чем у большинства датчиков смартфонов, и обычно встречается только в специализированных камерах. Компанию основной камере составляет дополнительный датчик на 12 Мп.

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Несмотря на отличные характеристики, маловероятно, что Sharp Aquos выйдет на другие рынки, кроме японского, хотя можно попытаться стать его обладателем по неофициальным каналам.