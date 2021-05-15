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Xiaomi анонсировала Redmi Note 10 5G во всем мире, но у компании есть еще один смартфон, выпуск которого запланирован в рамках ее дочерней компании POCO. POCO подтвердила, что это смартфон M3 Pro 5G, основанный на POCO M3, о котором компания объявила в ноябре.

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Ранее было не известен дизайн новинки, но Ишан Агарвал опубликовал два маркетинговых рендера, раскрывающих внешность POCO M3 Pro 5G. Бренд планирует выпустить три цветовых варианта, включая привлекающий внимание желтый. POCO также подтвердила, что M3 Pro 5G имеет дисплей с частотой 90 Гц и процессор Dimensity 700 от Mediatek, аналогичный Redmi Note 10 5G. Предположительно, M3 Pro 5G также получит камеры, как у Redmi Note 10 5G. По сравнению с оригинальной моделью, новинка выглядит более элегантно и сбалансированно.

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По данным Android Police, POCO собирается перевести свои смартфоны на обновленный интерфейс, получивший название «POCO UI». Таким образом, POCO пытаться отличить свои смартфоны от устройств Xiaomi и Redmi с помощью обновленного пользовательского интерфейса. «POCO UI» появится несколько позже в этом году, и не будет запущен на M3 Pro 5G.

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Выход новинки должен состояться 19 мая. POCO объявит об устройстве во время прямой трансляции, которую разместит на своих страницах в Facebook, Twitter и YouTube.