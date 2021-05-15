Инсайдер подтвердил дизайн умных часов Meizu Watch
Первая утечка информации о часах Meizu Watch произошла в январе, но до сих пор никаких подробностей о смарт-часах не сообщалось. Тем не менее, Digital Chat Station поделился изображением того, что, по его словам, является первыми умными часами Meizu. Изображение соответствует тому, что было показано Национальным ведомством интеллектуальной собственности Китая в январе.
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Судя по рендеру Digital Chat Station, Meizu выбрала прямоугольный дисплей с закругленными краями, напоминающий Apple Watch. У Meizu Watch, похоже, относительно толстые лицевые панели, как это часто бывает с более дешевыми умными часами. Meizu Watch также имеют только одну кнопку. Также не понятно каким способом ремешок отсоединяется от часов. Какие сенсоры есть у Meizu Watch, тоже сложно определить.
Digital Chat Station добавляет, что часы Meizu Watch работают под управлением Flyme OS, это означает, что они будут поддерживать сторонние приложения. Кроме того, умные часы будут иметь встроенный модем LTE и eSIM, поэтому они должны иметь возможность совершать и принимать звонки. Пока не ясно, когда Meizu представит часы и в какую сумму они будут оценены.
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