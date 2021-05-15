Casio представила самые доступные часы G-SHOCK с функциями фитнес-трекера
Новые часы GBA900 от Casio имеют классический вид G-SHOCK, однако производитель также заявляет, что они имеют более тонкий, чем обычно, корпус (16,6 мм). Часы могут похвастаться большим аналоговым циферблатом 51,3 × 48,9 мм поверх ЖК-интерфейса функций фитнес-трекера.
реклама
Часы GBA900 включают в себя круговой индикатор общего количества шагов за день (который запускается автоматически, когда пользователь начинает ходить). Остальная часть ЖК-дисплея может переключаться между рядом других сценариев использования, в том числе таймером и мульти-таймером, для которых можно установить до 5 различных настроек времени.
G-SHOCK GBA900 также рассчитаны на отслеживание таких показателей, как скорость, расстояние бега, темп и счетчик калорий. Часы могут записывать все эти данные на сопряженный смартфон через Bluetooth в приложение G-Shock Move для Android и iOS.
Кроме того, в часах есть акселерометр, а также стандартные функции Casio, такие как управление 5 сигналами тревоги, ударопрочность и 200-метровая водонепроницаемость, мировое время с 48 городами и двойная светодиодная подсветка.
реклама
В новые GBA900 можно предварительно заказать на сайте gshock.com, а также у других продавцов Casio по рекомендованной цене130 долларов.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила