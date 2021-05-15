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Компания Minisforum, являющаяся производителем специализирующимся на компактных персональных компьютерах, показала фотографии своей грядущей системы GameMini. Этот компьютер основан на платформе AMD и включает новейший центральный и графический процессоры Ryzen и Radeon RX.

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Эта система построена на материнской плате Gigabyte B550 AORUS PRO AX Mini-ITX, оснащена шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 5600X. Кроме того, мини компьютер оснащен 32 ГБ двухканальной памяти Kington HyperX DDR4-3200 и 1 ТБ твердотельным накопителем M.2.

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Все оборудование установлено в открытом шасси, которое, что интересно, оснащено полноразмерной видеокартой Gigabyte Radeon RX 6700 XT GAMING OC, установленной с другой стороны компьютера. Эта комбинация графического процессора и центрального процессора не требует большого количества энергии, поэтому система оснащена блоком питания SilverStone SX650-G мощностью 650 Вт.

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Компания Minisforum в настоящее время оценивает производительность продукта. Как только этот процесс будет завершен, то будет объявлено о предварительном заказе системы. Стоимость новинки на данный момент неизвестна.