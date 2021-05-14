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С тех пор, как в 2016 году появился первый Google Pixel, компания придерживается практически неизменного дизайна смартфонов. Но все это может измениться с выпуском Pixel 6, который предположительно примет радикально новый дизайн по сравнению с существующим Pixel 5.

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Согласно рендерам, выпущенным Джоном Проссером, Pixel 6 будет иметь горизонтальный выступ камеры на задней панели, который находится чуть ниже верхней части устройства. Над модулем камеры будет небольшая цветная полоска. На рендере она имеет оранжевый цвет. Остальная часть задней панели покрыта матовым стеклом.

Как бы то ни было, дизайн предполагаемого Pixel 6 выделяется, делая устройство Google уникальным на рынке, где все выглядит довольно однообразно. Стоит отметить, что эти рендеры, которыми поделился Проссер, были созданы в сотрудничестве с художником и не являются официальными изображениями от Google. Проссер утверждает, что ему прислали изображения Pixel 6, но вместо того, чтобы делиться этими фотографиями и рисковать раскрыть источник, он создал свои собственные изображения на основе увиденного.

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Макс Вайнбах подтвердил информацию Проссера, заявив, что они «точны в дизайне». Однако Вайнбах утверждает, что цвета, показанные на рендерах, не соответствуют информации, которую он слышал.

К таким отчетам всегда важно относиться с недоверием. Тот факт, что данные двух отдельных инсайдеров противоречат друг другу, не дает уверенности в их точности. Тем не менее, они оба утверждают, что Google Pixel 6 радикально изменит подход к дизайну.

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Рендер также показывает, что Pixel 6 получит экран с центральным отверстием под фронтальную камеру, а также встроенный под дисплей датчик отпечатков пальцев. Кроме того, в сообщении Проссера утверждается, что Google выпустит стандартный Pixel 6 и более крупный Pixel 6 Pro.