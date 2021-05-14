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Стандарт питания «Single Rail Power Supply Desktop Platform Form Factor ATX12VO» предназначен для повышения энергоэффективности обычных настольных систем. Некоторые независимые тесты показали, что он может быть настолько энергоэффективным, что снижает мощность вдвое, но только тогда, когда система находится в режиме ожидания.

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Новый стандарт требует материнской платы с новым 10-контактным разъемом питания, а также совместимого источника питания. Последний не должен иметь никаких других шин питания, кроме 12 В, это означает, что напряжения ниже или выше 12 В должны быть напрямую преобразованы самой материнской платой, а не источником питания. Это в свою очередь ведет к увеличению сложности материнской платы.

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Однако, похоже, что Intel собирается использовать этот стандарт на материнских платах для процессоров Alder Lake-S. Компания Intel подтвердила, что действительно заинтересована в том, чтобы ATX12VO стал более популярным стандартом, в данный момент есть сильное сопротивление со стороны производителей материнских плат, а также производителей блоков питания. Большинство высокопроизводительных игровых плат для Alder Lake вряд ли будут поддерживать стандарты ATX12VO. Тем не менее, возможно появление намного большего количества материнских плат начального уровня для системных интеграторов и поставщиков готовых систем, которые заинтересованы в обеспечении максимальной энергоэффективности.