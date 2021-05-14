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Honor 50 Pro получит быструю зарядку мощностью 100 Вт

Такую информацию сообщает Digital Chat Station
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 Бренд Honor, который был продан компанией Huawei ближайшее время выпустит новые флагманские смартфоны на базе Snapdragon 888. Считается, что они будут относиться к серии 50.

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 Предполагается, что линейка Honor 50 будет иметь поддержку быстрой зарядки и, возможно, будет поставляться с необходимыми аксессуарами для зарядки. Это связано с новой сертификацией 3C, которую нашел Digital Chat Station и, которая касается сразу двух новых 5G телефонов.

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 Номера моделей - NTH-AN00 и RNA-AN00 действительно выглядят сильно похожими на то, что осталось в наследство от Huawei. Каждому из устройств предназначен блок питания HW-110600C00 и HN-200500C00 соответственно. Первый имеет мощность 66 Вт, а второй - 100 Вт.

 Это привело к предположениям о том, что у Honor в настоящее время в разработке находятся модели 50 и 50 Pro. Еще один источник информации смутно намекает, что старшая версия смартфона будет поддерживать готовящийся к выпуску стандарт Qualcomm Quick Charge 5.0 (QC 5.0).

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 Следовательно, предполагаемый смартфон 50 Pro может быть обратно совместим с другими, более старыми зарядными устройствами пользователя.

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Теги

huawei honor snapdragon 888 qualcomm quick charge
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