Honor 50 Pro получит быструю зарядку мощностью 100 Вт
Бренд Honor, который был продан компанией Huawei ближайшее время выпустит новые флагманские смартфоны на базе Snapdragon 888. Считается, что они будут относиться к серии 50.
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Предполагается, что линейка Honor 50 будет иметь поддержку быстрой зарядки и, возможно, будет поставляться с необходимыми аксессуарами для зарядки. Это связано с новой сертификацией 3C, которую нашел Digital Chat Station и, которая касается сразу двух новых 5G телефонов.
Номера моделей - NTH-AN00 и RNA-AN00 действительно выглядят сильно похожими на то, что осталось в наследство от Huawei. Каждому из устройств предназначен блок питания HW-110600C00 и HN-200500C00 соответственно. Первый имеет мощность 66 Вт, а второй - 100 Вт.
Это привело к предположениям о том, что у Honor в настоящее время в разработке находятся модели 50 и 50 Pro. Еще один источник информации смутно намекает, что старшая версия смартфона будет поддерживать готовящийся к выпуску стандарт Qualcomm Quick Charge 5.0 (QC 5.0).
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Следовательно, предполагаемый смартфон 50 Pro может быть обратно совместим с другими, более старыми зарядными устройствами пользователя.
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