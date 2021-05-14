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Хотя оригинальный Redmi Note 8 был выпущен Xiaomi во второй половине 2019 года, похоже, китайский производитель решил, что его еще рано отправлять на пенсию. В серию также входят Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 8T, которые тоже были выпущены в 2019 году. Теперь, похоже, появляется новый член серии, который в настоящее время называется Redmi Note 8 (2021).

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Спецификации, связанные с предполагаемым Redmi Note 8 2021 года, включают 8-ядерный чипсет Helio G85, который поставляется с графическим процессором ARM Mali-G52 MP2. По всей видимости, обновленный Redmi Note 8 будет работать под управлением MIUI 12.5 из коробки и будет иметь конфигурации из 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителя, а также 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя. Также предполагается наличие аккумуляторной батареи емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

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Кроме того, Redmi Note 8 (2021 г.), который имеет номер модели M1908C3JGG и кодовое имя «biloba», предположительно будет оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц и основной камерой разрешением 48 Ммегапикселей. Смартфон, который на данный момент также имеет наименование «Redmi Note 8 Reloaded», будет доступен для глобального рынка, ЕС и России.

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