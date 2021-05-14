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Компания ADATA представила модули памяти XPG GAMMIX D45 и SPECTRIX D45G RGB DDR4. Новые модули специально разработаны для требовательных оверклокеров и геймеров, которым требуется максимальная игровая производительность и надежность при разгоне.

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Модули памяти GAMMIX D45 и SPECTRIX D45G RGB имеют черный бронеподобный корпус из алюминия с прочными выступами и солидный внешний вид. Они не только выглядят надежно, но и обеспечивают невероятно высокую производительность при разгоне. Достигается это использованием микросхем и печатных платы только самого высокого качества. Кроме того, модули поддерживают технологию Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0, упрощающую разгон и повышающую стабильность системы. Вместо того, чтобы настраивать отдельные параметры в BIOS, пользователи могут делать это прямо через операционную систему своего компьютера. Оба модуля были тщательно протестированы и проверены на совместимость с новейшими платформами AMD на предмет беспроблемной совместимости и безупречной производительности. Новинки представлены моделями емкостью по 8, 16 и 32 ГБ.

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Также пользователи могут настроить RGB-подсветку SPECTRIX D45G именно так, как они этого хотят. Они могут выбирать из различных эффектов (статика, дыхание и комета) или синхронизировать свет со своими любимыми музыкальными треками. Все это можно сделать с помощью приложения XPG RGB Sync или программного обеспечения для управления RGB от всех основных производителей материнских плат, включая ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock.