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Xiaomi представила наушники премиум-класса TWS, которые, вопреки ранее указанным данным, называются FlipBuds Pro. Производитель утверждает, что FlipBuds Pro могут исключить нежелательные шумы до уровня 40 децибел (дБ) благодаря своей новой 3-микрофонной системе, в отличие от 35 дБ в их предшественниках, Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Их звуковые возможности реализуются благодаря 11-миллиметровым драйверам и чипсету Qualcomm QCC5151 Bluetooth.

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Этот чипсет обеспечивает новые устройства поддержкой Bluetooth 5.2 и протоколом адаптивного динамического кодека aptX. Xiaomi также отметила, что у наушников также есть игровой режим, но только в сочетании с новыми флагманами собственного бренда Mi Mix Fold, Mi 11 Ultra или другой телефон 11-й серии, Redmi K40s или Note 9 Pro.

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FlipBuds Pro станут доступны для предварительного заказа 14 мая 2021 года и будет стоить 799 юаней (~ 124 доллара США), что на 100 юаней (~ 16 долларов США) больше по сравнению с предыдущим поколением. За эту дополнительную плату пользователь получает дополнительно некоторые полезные функции, такие как, сопряжение двух устройств.