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HTC представила VR гарнитуру Vive Pro 2

Новинка обладает суммарным разрешением 5K и частотой обновления 120 Гц
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 Виртуальная реальность потехоньку становится более доступной, чем когда-то была. Рынок растет и включает в себя широкий спектр оборудования от Oculus Quest 2 начального уровня за 299 долларов до Valve Index за 999 долларов, но HTC готовит еще одного претендента на звание лучшей VR гарнитуры. Хотя его недавно анонсированный Vive Pro 2 может выглядеть очень похожим на своего предшественника Vive Pro.

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 Однако, новая гарнитура является большим улучшением по сравнению с предыдущей моделью, которая теперь имеет разрешение 2560 × 1440 пикселей на глаз, давая комбинированное разрешение 5K. Кроме того, частота обновления 120 Гц , как у лучших игровых мониторов, позволит новинке стать гарнитурой высшего уровня. Однако подобные характеристики потребуют дополнительных вложений в мощную видеокарту, которую проблематично найти по адекватной цене.

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 Также Vive Pro 2 имеет встроенные наушники, сертифицированные Hi-Res Audio с трехмерным пространственным звуком, поэтому для получения впечатления от виртуальной реальности не обязательно приобретать игровую гарнитуру.

 Конечно, Vive Pro 2 стоит недешево. Полный комплект, содержащий основное устройство, станцию слежения и контроллеры, стоит 1399 долларов. Тем не менее, он совместим с предыдущими станциями отслеживания и контроллерами Vive, поэтому HTC также предлагает гарнитуру отдельно в качестве обновления существующей версии Vive VR за 749 долларов.

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 Новинка доступна для предварительного заказа с сегодняшнего дня, а приобрести гарнитуру можно будет с 4 июня.

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