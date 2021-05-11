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В последнее время в сети в основном обсуждаются видеокарты в плане их использования для майнинга криптовалют. Что не удивительно. NVIDIA недавно выпустила специализированные видеокарты линейки CMP HX (Crypto Mining Processor). Самым младшим представителем серии является CMP 30HX. Эта модель должна была быть официально выпущена к концу первого квартала, однако подавляющее большинство брендов еще не были готовы к её производству. Одной из первых стала компания MSI.

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Сегодня MSI представила две модели CMP 30HX. Также ожидалось увидеть модель CMP 40HX более высокого уровня, но, похоже, с её выпуском вышла задержка.

Хотя обе карты входят в серию MINER. Можно легко заметить, что их системы охлаждения были позаимствованы у других моделей. MINER XS является копией VENTUS XS, в то время как MINER является очевидной копией серии ARMOR.

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Обе карты оснащены графическим процессором TU116-100 на архитектуре Turing с 1408 ядрами CUDA и 6 ГБ памяти GDDR6. Геймерам следует обратить внимание на то, что эти карты нельзя использовать для игр, так как у них отсутствует возможность вывода изображения на дисплей. Хотя наверняка найдутся умельцы, которые попытаются исправить такую ситуацию.