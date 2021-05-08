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Приближается дата выпуска Days Gone на персональных компьютерах, и разработчик Bend Studio сообщил, что в этой игре с открытым миром не будет использоваться трассировка лучей или технология DLSS от Nvidia.

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В разделе часто задаваемых вопросов перед запуском, размещенном на сайте разработчиков, как для DLSS, так и для трассировки лучей указано, что Days Gone не поддерживает ни то, ни другое. Для трассировки лучей являющегося методом рендеринга света вопрос является закрытым. Однако, что касается DLSS, то есть оговорка «в это время», предполагающая, что технология может быть внедрена в будущем. Deep Learning Super Sampling от Nvidia помогает масштабировать и улучшать текстуры в реальном времени, делая игровой процесс более плавным.

Такие игры, как Call of Duty: Warzone и Nioh 2, используют технологию DLSS, которая была добавлена уже после запуска, и похоже, что Days Gone может последовать их примеру. Версия для ПК будет иметь множество других опций, таких как FOV и меню настроек изображения, включая листву, расстояние прорисовки тени и многое другое. Можно переназначить каждое действие на клавиатуре и мыши, а также использовать практически любой контроллер, от DualShock 4 до Nintendo Switch Pro.