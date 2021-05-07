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Windows 10 получит новую функцию веб-приложений в диалоговом окне для Chrome и Edge

Она позволит веб-приложениям на основе Chrome или Edge появляться в новом диалоговом окне вместе с обычными приложениями Windows
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 В 2020 году Microsoft подтвердила, что изучает поддержку обработчиков протоколов для прогрессивных веб-приложений, чтобы улучшить общее впечатление от работы на настольных компьютерах.

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 Эта функция в настоящее время доступна для тестирования с экспериментальной опцией «Обработка URL-адресов Desktop PWA» во всех сборках Edge/Chrome. После её применения веб-приложения смогут регистрироваться в качестве обработчиков настраиваемых протоколов и схем URL-адресов. Это позволит веб-приложениям на основе Google Chrome или Microsoft Edge появляться в новом диалоговом окне «Открыть с помощью» вместе с традиционными приложениями Windows.

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 Microsoft отметила, что текущая реализация экспериментальных обработчиков веб-приложений основана на интеграции между браузером и ОС для регистрации новых протоколов. В результате внутри окна браузера появилось диалоговое окно «Открыть с помощью».

 «Это создает неудобства, поскольку только первое зарегистрированное приложение выглядит «родным» для пользователя, а последующие приложения теряют эту возможность», - поясняет Microsoft в новой документации.

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 В настоящее время Microsoft изучает новый подход, который включает в себя дополнительную регистрацию приложений в ОС, чтобы каждая установленная PWA имела свои собственные ассоциации на уровне реестра. Чтобы облегчить это нововведение, Microsoft полностью отделит регистрацию протокола браузера от регистрации протокола приложения в Windows.

 «Это позволит нескольким приложениям регистрироваться для обработки одних и тех же протоколов в Windows», - отметили в компании.

 Как можно видеть на приведенном выше снимке экрана диалогового окна «Открыть с помощью», новый подход Microsoft к обработчикам протоколов веб-приложений также включает поддержку нескольких профилей.

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 «Это обеспечивает гораздо более оптимизированный опыт для клиентов, поскольку приложения теперь полностью обрабатываются ОС, и можно устранить неоднозначность по отношению к браузеру, другим приложениям Win32, другим веб-приложениям», - отметили в Microsoft.

 Приведенное выше диалоговое окно будет отображаться, если установлено несколько приложений для одного и того же протокола URL. Например, если щелкуть по протоколу «web + music:/ songid», то это позволит выбрать между веб-приложением или настольным приложением для воспроизведения песни.

 Веб-приложение запустится автоматически, вместо открытия новой вкладки в браузере, если для этого протокола не зарегистрированы другие приложения.

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