Salad создает суперкомпьютер для майнинга за счет компьютеров игроков
Salad начал свою работу в 2018 году как децентрализованная вычислительная инфраструктура, которая использует геймеров и игровые ПК для майнинга Ethereum в обмен на такие предметы, как подарочные карты, игровые коды, подписки, DLC и многое другое.
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Но теперь сообщество пользователей Salad настолько выросло, что вся его вычислительная мощность превосходит 9-й самый быстрый суперкомпьютер в мире. В связи с этим ростом генеральный директор Salad заявил, что начнет выходить за рамки майнинга блокчейнов и будет заниматься другими рабочими нагрузками, такими как AI, рендеринг и медицинские исследования (аналогично Folding Home).
Генеральный директор Salad Боб Майлз хочет, чтобы его детище было как можно более разнообразным и работало на как можно большем количестве компьютеров, чтобы способствовать более здоровому Интернету.
Процесс получения награды Salad очень прост. Пользователь может добывать Ethereum и/или привлекать других людей в программу для получения вознаграждения. Все, что нужно сделать, это создать учетную запись в Salad и установить приложение.
Стратегия Salad неплохо работает, и компания уже заработала $ 500 000 в качестве вознаграждения для клиентов за последние три месяца. Генеральный директор Salad Боб Майлз говорит, что в будущем прибыль будет еще больше, поскольку Salad диверсифицирует свою рабочую нагрузку за пределы майнинга блокчейнов.
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Хотя Salad является хорошим способом начать добычу самостоятельно, необходимо помнить, что пользователь получает только 1/6 награды. Salad зарабатывает примерно 3,6 миллиона долларов на майнинге, но дает только 500 000 долларов в качестве награды.
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