Запуск AMD FidelityFX Super Resolution состоится в июне
По свидетельстве пользователя YouTube Coreteks AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) уже распространена среди разработчиков игр. Эта информация была подтверждена несколькими разработчиками. Есть еще некоторые вопросы по поводу того, что AMD собирается реализовать в финальной версии FSR, поскольку, похоже, есть разница между версиями, распространяемыми разработчикам игр. По этой причине Coreteks не может предоставить четкую информацию о возможном повышении производительности за счет технологии.
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В отличие от NVIDIA DLSS, которая используется в самом конце графического конвейера, AMD FSR будет задействована гораздо раньше. Следовательно, эта технология потребует меньше усилий от разработчиков игр и не требует обучения ИИ, что значительно ускорит принятие и внедрение технологии.
Самая интересная часть видео - это заявление о том, что AMD FSR якобы выйдет на рынок в июне. Пока нет ничего, что могло бы подтвердить это утверждение, но это определенно намного раньше, чем ожидалось. Еще в марте Скотт Херкельман (CVP и GM в AMD Radeon) сказал, что AMD запустит FSR в этом году, без каких-либо подробностей о более точной дате запуска. Очевидно, это заставило поверить в то, что технология еще далека от готовности.
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AMD FSR официально является частью набора инструментов FidelityFX, это означает, что она будет официально поддерживаться графическими процессорами AMD. Тем не менее, Coreteks утверждает, что FSR будет совместима с графическими процессорами NVIDIA, а это довольно удивительно. Хотя он может работать в текущем состоянии, это вовсе не означает, что AMD позволит графическим процессорам NVIDIA воспользоваться преимуществами новой технологии. У компании нет причин повышать производительность графических процессоров конкурентов.
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