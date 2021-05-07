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По мере того, как Биткойн и Эфириум достигают рекордно высоких цен, майнеры могут увеличивать свои расходы на оборудование, а компании, разрабатывающие ASIC для майнинга, не теряют зря времени на развертывание новых моделей. Bitmain, разработчик ускорителей для майнинга, как сообщается, разместила заказ у TSMC на производство ASIC с использованием новейшего производственного процесса N5 (5 нм).

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Ожидается, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. начнет производство ASIC Bitmain с использованием своей технологии N5 в третьем квартале этого года и существенно увеличит объемы производства для Bitmain в первом квартале 2022 года, сообщает DigiTimes. Неясно, насколько высок будет спрос на майнинговые ASIC, созданные с использованием передовых производственных технологий, но это вполне может оттянуть на себя производственные линии TSMC, предназначенные для процесса производства N5.

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Производственная технология TSMC N5 обеспечивает лучшую на сегодня в отрасли плотность транзисторов и энергоэффективность, а это именно то, что доктор прописал для майнинга. Но эти преимущества имеют свою цену. Пока техпроцесс N5 от TSMC используется двумя компаниями Apple и Huawei, продающими высококачественные смартфоны, планшеты и ПК. Для них цены на чипы не так важны, так как они продают гаджеты стоимостью более 1000 долларов.

Как оказалось, Bitmain является еще одной компанией, которая может позволить себе разработать дизайн 5-нм чипов и заказать их производство в TSMC. Подробной информации о 5-нм чипе Bitmain нет, но логично ожидать, что компания существенно увеличит хешрейт ASIC по сравнению с существующими предложениями.