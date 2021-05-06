Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Для тех кто хотел бы приобрести себе консоль Sony PlayStation 5, но по каким-либо причинам пока не может этого сделать, компания Sony предложила неожиданную альтернативу.

реклама

Японская копорация в сотрудничестве с Nike и баскетболистом Полом Джорджем предлагают фанатам новые кроссовки PG 5 PlayStation 5, в которых можно скоротать время ожидания заветной игровой системы. Бело-черный верх кроссовок вдохновлен цветами самой консоли, а акценты серого и синего цветов подошвы и логотипа Nike соответствуют символам на контроллере DualSense PS5.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Следует сказать, что это не первый раз, когда компании Sony и Nike объединились для подобного рода сотрудничества. Еще в 2018 году они создали кроссовки PG 2 PlayStation Colorway со встроенной литиевой батареей для подсветки логотипов PG и PlayStation. Не похоже, однако, что новые PG 5 обладают такой функциональностью.

Заинтересовавшиеся могут попробовать приобрести кроссовки PG 5 PlayStation 5 Colorway, которые будут продаваться в некоторых регионах начиная с 14 мая. Рекомендованная розничная цена на них составляет 120 долларов, хотя, вероятнее всего данное изделие будет выпущено ограниченным тиражом, а розничная цена может оказаться еще более высокой. Более того, не известно, что еще будет проще приобрести, консоль или кроссовки