TeamGroup представила специализированные NVMe SSD накопители для майнинга Chia
Как известно, существуют специализированные видеокарты для майнинга криптовалют. После появления новой криптовалюты Chia, для добычи которой требуются накопители высокой емкости и надежности, и оставался только вопрос времени, когда производители представят специальизированные системы хранения. Одним из таких производителей стала TeamGroup.
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T-Create является суббрендом TeamGroup и предлагает свой новый твердотельный накопитель T-Create Expert PCIe SSD, как идеальный вариант для майнеров Chia благодаря уровню наработки на отказ до 12000 TBW. Компания отмечает, что этот показатель от 3 до 10 раз превышает линейки MP33 и QX SSD, и «избавит от хлопот, связанных с постоянной заменой SSD, и предоставит больше драгоценного времени для майнинга криптовалюты.»
Твердотельный накопитель M.2 NVMe T-Create Expert обеспечивает скорость чтения до 3400 МБ/с и скорость записи до 3000 МБ/с, что выше, чем у многих дисков с интерфейсом PCIe 3.0. Он также оснащен контроллером Silicon Motion SM2262ENG и основан на 64-слойной флэш-памятью 3D TLC от Micron.
Твердотельный накопитель имеет два варианта емкостью 2 ТБ и 1 ТБ, а также впервые в отрасли может похвастаться 12-летней сверхдлительной гарантией. Учитывая, что он предназначен специально для майнеров Chia, то можно предположить, что майнинг криптовалюты не аннулирует эту гарантию, как Galax, которая предостерегла своих покупателей о её потере при использовании для майнинга.
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Согласно обзору TechPowerUp, модель SSD на 2 ТБ стоит 800 долларов, а версия на 1 ТБ - 400 долларов. Обе модели уже доступны для предварительного заказа.
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