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В базы данных CPU-Z и UserBenchmark неизвестный пользователь отправил предполагаемые результаты теста компьютера HP Pavilion Desktop TP01-2xxx на базе APU AMD Ryzen 7 5700G. В последствии известный инсайдер @Tum_Apisak обнаружил эту информацию.

Компании AMD еще предстоит провести официальный анонс долгожданных гибридных процессоров серии Ryzen 5000G, в том числе и флагманский чип линейки Ryzen 7 5700G с ядрами Zen 3 и встроенной графикой Radeon Vega. Однако эти чипы уже распространяются, поскольку производители также готовятся к выпуску компьютеров на базе новых процессоров. Производители ПК также должны успеть протестировать свои новые системы перед отправкой в магазины, и иногда результаты этих тестов попадают на различные интернет ресурсы. Но, как всегда к подобной информации стоит относиться с долей недоверия.

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Спецификации процессора AMD Ryzen 7 5700G довольно хорошо известны, поскольку образцы чипа были отправлены партнерам AMD довольно давно. Старший на данный момент процессор линейки Ryzen 5000G оснащен восемью ядрами, работающими на тактовой частоте от 3,8 до 4,6 ГГц и основанными на самой совершенной архитектуре AMD Zen 3. Кроме того, он оснащен кэш-памятью третьего уровня объемом 16 МБ, а также встроенным графическим процессором Radeon Vega 8, который может похвастаться наличием 512 потоковых процессоров, работающих на тактовой частоте 2 ГГц.

В тесте CPU-Z система на базе процессора Ryzen 7 5700G набрала 631 балл в однопоточном режиме, а также 6534 балла в многопоточном режиме. Процессор продемонстрировал отличный результат в однопоточном режиме, который превышает производительность процессоров Intel Core i9-10900K, Core i9-9900KS и Core i7-10700KF.

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Что касается UserBenchmark, то результаты Ryzen 7 5700G получились выше среднего и составили 98 баллов для процессорной части и 19 баллов для графического процессора.

Это не первые результаты тестов AMD Ryzen 7 5700G APU, которые просочились в сеть. Тем не менее, это первые результаты, полученные на предположительно серийном настольном ПК HP Pavilion. Это может означать, что запуск новых APU приближается, и некоторые ПК уже готовы к поступлению на полки магазинов.