MIUI 13 будет выпущена 25 июня для 80 смартфонов Xiaomi
реклама
Еще в ноябре появились сообщения о MIUI 13, основанные на информации, предоставленной супер модератором на форуме Mi Community, в котором говорилось, что новая версия оболочки для Android будет представлена во втором квартале 2021 года. Ходят слухи, что MIUI 13 может быть выпущена 25 июня, по крайней мере, изначально для китайских версий смартфонов. Информация поступила из Telegram-канала MIUI 12 Updates, так что относиться к ней нужно с долей недоверия.
Источник представил список смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark, которые могут иметь право на обновление до MIUI 13. Список включает не менее 80 поддерживаемых моделей, и еще 11 смартфонов, которые, по его мнению, с меньшей вероятностью получат MIUI 13:
реклама
Еще слишком рано говорить о том, какие смартфоны на самом деле получат обновление MIUI 13, пока Xiaomi официально не выпустит собственный список подходящих устройств. Поэтому пользователям моделей, не упомянутых в приведенных выше таблицах, следует не расстраиваться преждевременно, если они считают, что их смартфон должен поддерживаться. Если дата выпуска 25 июня для Китая точна, то владельцы телефонов в Европе, Индии, Индонезии и России могут ожидать, что развертывание обновления MIUI 13 начнется ближе к концу года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила