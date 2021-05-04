Мини-ПК NUC 11 Essential получат процессоры Intel Jasper Lake
Компания Intel представила свои процессоры начального уровня Celeron и Pentium, относящиеся к линейке Jasper Lake на выставке CES 2021 еще в январе. По информации самой компании, данные процессоры предназначены для таких легких и маломощных устройств, как Chromebook от Googlе и мини-компьютеров для образовательных учреждений. Мини-ПК должны были получить процессоры Jasper Lake позже, что теперь подтверждено порталом FanlessTech.
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МИни-компьютеры Intel NUC 11 Essential с процессорами Jasper Lake носят кодовое название Atlas Canyon. Эти системы не следует ожидать, по крайней мере, до первого квартала следующего года, а это достаточно много времени. Те, кто всё же решится подождать, получат в свое распоряжение компактное устройство на базе процессоров Pentium Silver J6005 мощностью 10 Вт либо Celeron J5105 (четырехъядерный)/J4505 (двухъядерный). Эти процессоры поддерживают до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 частотой до 2933 МГц. Главное изменение в конструкции в сравнении с предыдущей моделью является отсутствие отсека для 2,5-дюймового накопителя. Компьютер NUC 11 Essential теперь полагается только на накопители M.2, но некоторые модели будут поддерживать встроенное eMMC хранилище.
Что касается графических возможностей, то, к сожалению, процессоры Jasper Lake оснащены графикой UHD 11-го поколения с тактовой частотой до 900 МГц, и ни о какой архитектуре Intel Xe не божет быть и речи. Кроме того, многим может не понравиться отсутствие современного порта HDMI 2.1, поэтому NUC 11 Essential может быть не лучшим выбором для тех, кто собирался использовать новинку в качестве современного медиацентра (HTPC).
С полными техническими характеристиками Intel NUC 11 Essential можно ознакомиться ниже:
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- процессор: Pentium Silver J6005 (NUC11ATKPE) с тактовой частотой до 3.3 ГГц(4C/4T); Celeron J5105 (NUC11ATKC4) с частотой до 2.9 ГГц(4C/4T); Celeron J4505 (NUC11ATKC2) с частотой до 2.7 ГГц (2C/2T);
- оперативная память DDR4-2933 SODIMM, до 16 Гб;
- выход на дисплей: 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4 ( с поддержкой HDCP 2.2);
- поддержка двух 4Kдисплеев;
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- порты M.2 2280 PCIe x4 NVMe и SATA;
- 10/100/1000 Mбит/с Ethernet;
- Intel Wi-Fi 6 AX101 m.2 card + Bluetooth v5.2;
- 2 передних порта USB 3.1, по 2 задних порта USB 3.1 и USB 2.0;
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- поддержка 7.1 канального звука;
- 3.5 мм разъемы для наушников и микрофона;
- адаптер питания на 65 Вт;
- габаритные размеры 135 x 115 x 36мм;
- Microsoft Windows 10/Linux;
- гарантия 3 года.
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