Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Intel представила свои процессоры начального уровня Celeron и Pentium, относящиеся к линейке Jasper Lake на выставке CES 2021 еще в январе. По информации самой компании, данные процессоры предназначены для таких легких и маломощных устройств, как Chromebook от Googlе и мини-компьютеров для образовательных учреждений. Мини-ПК должны были получить процессоры Jasper Lake позже, что теперь подтверждено порталом FanlessTech.

реклама

МИни-компьютеры Intel NUC 11 Essential с процессорами Jasper Lake носят кодовое название Atlas Canyon. Эти системы не следует ожидать, по крайней мере, до первого квартала следующего года, а это достаточно много времени. Те, кто всё же решится подождать, получат в свое распоряжение компактное устройство на базе процессоров Pentium Silver J6005 мощностью 10 Вт либо Celeron J5105 (четырехъядерный)/J4505 (двухъядерный). Эти процессоры поддерживают до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 частотой до 2933 МГц. Главное изменение в конструкции в сравнении с предыдущей моделью является отсутствие отсека для 2,5-дюймового накопителя. Компьютер NUC 11 Essential теперь полагается только на накопители M.2, но некоторые модели будут поддерживать встроенное eMMC хранилище.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Что касается графических возможностей, то, к сожалению, процессоры Jasper Lake оснащены графикой UHD 11-го поколения с тактовой частотой до 900 МГц, и ни о какой архитектуре Intel Xe не божет быть и речи. Кроме того, многим может не понравиться отсутствие современного порта HDMI 2.1, поэтому NUC 11 Essential может быть не лучшим выбором для тех, кто собирался использовать новинку в качестве современного медиацентра (HTPC).

С полными техническими характеристиками Intel NUC 11 Essential можно ознакомиться ниже:

реклама

- процессор: Pentium Silver J6005 (NUC11ATKPE) с тактовой частотой до 3.3 ГГц(4C/4T); Celeron J5105 (NUC11ATKC4) с частотой до 2.9 ГГц(4C/4T); Celeron J4505 (NUC11ATKC2) с частотой до 2.7 ГГц (2C/2T);

- оперативная память DDR4-2933 SODIMM, до 16 Гб;

- выход на дисплей: 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4 ( с поддержкой HDCP 2.2);

- поддержка двух 4Kдисплеев;

реклама

- порты M.2 2280 PCIe x4 NVMe и SATA;

- 10/100/1000 Mбит/с Ethernet;

- Intel Wi-Fi 6 AX101 m.2 card + Bluetooth v5.2;

- 2 передних порта USB 3.1, по 2 задних порта USB 3.1 и USB 2.0;

реклама

- поддержка 7.1 канального звука;

- 3.5 мм разъемы для наушников и микрофона;

- адаптер питания на 65 Вт;

- габаритные размеры 135 x 115 x 36мм;

- Microsoft Windows 10/Linux;

- гарантия 3 года.