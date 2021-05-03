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Слухи о графических процессорах AMD RDNA 3 'Navi 3X' следующего поколения уже начали появляться в сети. Надежный источник информации KittyYuko, опубликовавшая точную информацию о графических процессорах Ampere за несколько месяцев до их выпуска, теперь опубликовала первые предполагаемые спецификации графического процессора AMD Navi 33 который будет использоваться на игровых видеокартах Radeon RX следующего поколения.

По словам KittyYuko, графический процессор AMD Navi 33 предположительно будет иметь те же характеристики, что и графический процессор Navi 21, но будет основан на графическом процессоре RDNA 3 следующего поколения. Это означает, что мы можем получить производительность существующего графического процессора Big Navi 21 (RDNA 2) в будущих массовых видеокартах. Конечно, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но, учитывая, что AMD обещала огромный прирост производительности с линейкой графических карт Radeon RX RDNA 3, это вполне может быть так.

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Что касается спецификаций, то если Navi 33 похож на Navi 21, то можно ожидать в общей сложности 80 вычислительных блоков, которые будут иметь в общей сложности 5120 потоковых процессоров, если AMD сохранит количество ядер в каждом блоке на уровне 64 штук. Интересно, что предыдущий слух намекал, что графический процессор Navi 31 также будет иметь 80 вычислительных блоков, но будет основан на новой архитектуре RDNA 3. Похоже, что слухи о 80 CU также могут быть правдой, однако это будут не максимальные полные спецификации, которые будет предлагать чип.

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Чипы AMD Navi 31 получат MCM дизайн и будут иметь два кристалла чиплета по 80 исполнительных блоков, каждый из которых будет иметь 5120 ядер. Это позволит получить в общей сложности 10240 потоковых процессоров. Если это окажется так, то определенно можем ожидать 80 CU в более дешёвом Navi 33. Графический процессор Navi 32 в свою очередь может иметь около 120-140 CU, и тоже обладать многочиповой модульной конструкцией.

Естественно увеличение количества вычислительных блоков неминуемо должно привести к увеличению размера чипов. Поэтому стоит ожидать, что новое поколение графических процессоров будет основано на совершенно новом технологическом процессе, которым наверняка станет 5-нм техпроцесс TSMC. AMD уже запатентовала активный чиплет для своих графических процессоров следующего поколения, который комплектуется встроенным кешем и объединяет в себе несколько кристаллов, представленных в графических процессорах Navi 3X (RDNA 3), вы можете узнать больше об этом здесь.

Линейка графических процессоров AMD RDNA 3 графических карт Radeon RX будет конкурировать с графическими процессорами NVIDIA MCM на базе графических процессоров Ada Lovelace со схожим дизайном. На данный момент выпуск видеокарт следующего поколения не ожидается до конца 2022 или начала 2023 года, поэтому эта информация, даже если она и совпадает с реальностью еще вполне может быть скорректирована.