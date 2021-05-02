Процессор Intel Core i9-11950H протестирован в Geekbench
Первые результаты тестов еще не анонсированного восьмиядерного процессора Intel Core i9-11950 «Tiger Lake-H» для игровых ноутбуков были опубликованы в базе данных Geekbench 5 от Primate Labs. Новый процессор превосходит собственный четырехъядерный процессор Intel Core i7-1185G7 как в однопоточных, так и в многопоточных нагрузках, но когда дело доходит до сравнения с другими конкурентами, его результаты не так очевидны.
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Процессор Intel Core i9-11950 никогда не появлялся в утечках, поэтому было удивительно увидеть результаты тестов 15,6-дюймового ноутбука HP ZBook Studio G8 на базе этого процессора в Geekbench 5. Чип имеет восемь ядер, основанных на микроархитектуре Willow Cove и работает на частоте от 2,6 до 4,9 ГГц он оснащен кэш-памятью 24 МБ, двухканальным контроллером памяти DDR4-3200 и графическим ядром UHD с архитектурой Xe.
В Geekbench 5 15,6-дюймовый ZBook Studio G8 на базе Core i9-11950H набрал 1365 баллов в однопоточном тесте и 6266 баллов в многопоточном тесте. Система работала в оптимизированном режиме с неизвестым уровнем TDP.
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Грядущий процессор Core i9-11950H легко превосходит своего четырехъядерного собрата Core i7-1185G7, как в однопоточных, так и в многопоточных рабочих нагрузках. В этом нет ничего удивительного, поскольку TDP модели Core i7-1185G7 составляет 28 Вт. Что касается конкуренции с процессорами других производителей, то Core i9-11950H отстает от AMD Ryzen 9 5980HS, а также от Apple M1 во всех видах рабочих нагрузок. Кроме того, его многопоточность уступает своему предшественнику Core i9-10885H.
Возможно, не впечатляющие результаты Core i9-11950H в Geekbench 5 связаны с предварительным версиями BIOS, ранними драйверами, неправильными настройками или некоторыми другими причинами, связанными с ранними образцами. Стоит учесть, что поскольку процессор официально не существует, к результатам его тестирования следует относиться с долей недоверия.
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