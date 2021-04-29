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Сегодня Microsoft назвала Windows 10 версии 21H1 обновлением Windows 10 May 2021 Update. На данный момент оно доступно для участников программы предварительной оценки Windows на канале Release Preview.

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Что касается нового обновления Windows 10 May 2021 Update, то их не так немного. В этом и заключается суть обновлений поддержки. Обновление принесет три специфических новых функции:

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- теперь пользователь может установить нужную ему камеру Windows Hello по умолчанию, если есть внутренняя и внешняя;

- Application Guard в Защитнике Windows улучшается производительность, и Microsoft заявляет, что оптимизирует время открытия документа;

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- служба групповой политики инструментария управления Windows получает улучшения для сценариев работы из дома.

Более существенные изменения, такие как в канале разработчиков, должны произойти только осенью. Именно тогда мы дождемся обновления пользовательского интерфейса Microsoft Sun Valley, эмуляцию x64 для Windows на компьютерах ARM и, возможно, даже эмуляцию Android.

Microsoft изначально заявила, что решила сделать небольшое обновление, потому что очень много людей работают удаленно из дома и не хотела нарушать чей-либо рабочий процесс, рассылая крупное обновление. Однако, согласно источникам, это не совсем так.

Как известно, Microsoft должна была выпустить Windows 10X прошлой осенью. Еще в октябре 2019 года компания анонсировала Windows 10X как операционную систему для устройств с двумя экранами, которая появится на Surface Neo в праздничные дни 2020 года. Однако выход Windows 10X был отложен, и ее даже перепрофилировали для обычных компьютеров. Из-за большого давления на Windows 10X прошлой осенью обновление Windows 10, также известное как 20H2, получилось очень небольшим. Согласно последним сообщениям, выпуск Windows 10X снова откладывается, хотя ничего не слышно об отмене большого осеннего обновления.

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Если вы хотите начать тестирование обновления Windows 10 May 2021 Update, вы можете сделать это прямо сейчас через канал Release Preview. Для этого необходимо открыть меню «Настройки», затем «Обновление и безопасность» и перейти на вкладку «Программа предварительной оценки Windows», чтобы зарегистрироваться. До сегодняшнего дня оно было доступно только для бета-канала или также в канале Release Preview.