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В 2021 году Redmi наконец-то представила свой первый флагманский смартфон Gaming Enhanced Edition. Телефон работает на мощном чипсете Dimensity 1200 от Mediatek и оснащен 6,67-дюймовом AMOLED дисплеем разрешением FHD+ с очень тонкими рамками: боковые панели всего 1,8 мм и 2,7 мм подбородок. Дисплей также имеет поддержку HDR10+, полный охват цветовой гаммы DCI-P3, частоту дискретизации сенсора 480 Гц, а также частоту обновления 120 Гц, как и в остальных устройствах серии K40.

Redmi также оснастила смартфон дополнительными кнопками на боковой стороне. Они являются частью корпуса, который существенно отличается от остальных моделей линейки K40, включая новую отделку задней панели и выступа камер, даже вспышка выполнена в форме молнии.

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Камера также представляет совершенно новые возможности для бренда Redmi, обладая объективом со сверхнизкой дисперсией. Это может серьёзно улучшить снимки, сделанные с помощью основного 64-мегапиксельного сенсора. Кроме того, K40 Gaming Enhanced Edition выделяется ультратонким дизайном. Его толщина составляет всего 8,3 мм, несмотря на относительно большую батарею емкостью 5065 мАч. Redmi утверждает, что является преимуществом по сравнению с типично громоздкими и тяжелыми игровыми флагманами 2021 года. Кроме того, новый игровой смартфон поддерживает такую же технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт, что и флагманы Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra .

K40 Gaming Enhanced Edition также является первым телефоном Redmi K-серии со стереодинамиками от компании JBL. Телефон также поддерживает технологии Hi-Res Audio, Dolby Atmos и ряд высококачественных кодексов (AAC, LDAC и LHDC). Кроме того, он также поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и GPS с NavIC.

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Redmi K40 Gaming Enhanced Edition уже доступен для предварительного заказа в Китае. Стоимость начинается с 1999 юаней (~ 308 долларов США) для варианта с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Топовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти стоит всего 2699 юаней (~ 416 долларов США).

Цены указаны для «обычных» расцветок телефона - черного, серого или серебристого. Также будет доступна более красочная версия телефона с надписью «Брюс Ли, король кунг-фу». Эта версия получит альтернативную раскраску, выполненную с соответствующими черными акцентами на желтом фоне и может быть предварительно заказана за 2799 юаней (~ 432 доллара США) с 30 апреля 2021 года.