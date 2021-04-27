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Согласно сайту Moepc, компания AMD в настоящее время разрабатывает свою новую архитектуру Zen4 под кодовым названием Phoenix, которая будет запущена в будущем 2022 году. Источники сообщают, что информация об архитектуре Pheonix на данный момент в значительной степени известна. Предполагается, что в основе архитектуры будет лежать 5-нм техпроцесс TSMC, а также поддержка памяти DDR5. По слухам, процессоры также получат интегрированную графику RDNA.

Еще более важным является то, что сайт утверждает о наличии у него информации об архитектуре Zen5, которая внутри компании носит название «Strix Point». Новые процессоры будут относиться к серии Ryzen 8000 и производиться по 3-нм техпроцессу компании TSMC. Кроме того, предполагается, что процессоры Strix Point являются представителями гибридных процессоров (APU), то есть, если быть точным, получат обозначение Ryzen 8000G.

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Самым большим изменением по сравнению с APU Zen4 станет переход на архитектуру аналогичную ARM big.LITTLE. Это означает, что Zen5 пойдут по пути компании Intel с серией Alder Lake, включающими большие (высокопроизводительные) и маленькие (энергоэффективные) ядра. Портал Moepc сообщает, что процессоры Zen5 получат до 8 производительных и до 4 энергоэффективных ядер, что несколько меньше, чем у Alder Lake.

"APU Zen 5 «Strix Point» принадлежат к серии Ryzen 8000 (на момент написания) и будут использовать архитектуру big.LITTLE, как Intel Alder Lake и Raptor Lake, с 8 большими ядрами Zen 5 и 4 маленькими ядрами. Их планируется в 2024 году", - Moepc.

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На сайте также утверждается, что AMD уже поставила свои цели в отношении графической производительности Strix Point. Говорят, что Strix Point также вносит серьезные изменения в подсистему памяти.

Согласно отчету, AMD Zen5 «Strix Point» будет запущен в 2024 году, но, как упоминалось в статье, еще слишком рано говорить о платформе, которая появится через 3 года, где многое может измениться, особенно в нынешних условиях, когда в цепочке поставок комплектующих царит полный хаос.