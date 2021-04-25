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Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) объявила о планах строительства новой специальной установки, чтобы помочь ей в периоды нехватки воды. Несмотря на недавние дожди на острове, Тайвань по-прежнему сталкивается с исторической засухой, в результате чего уровень водохранилищ снизился до опасно низкого уровня. Чтобы помочь компании справиться с подобными кризисами в будущем, старший вице-президент TSMC по продажам в Европе и Азии г-жа Лора Хо раскрыла подробности объекта в ходе видеоконференции.

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Хотя решение TSMC о строительстве завода было принято в связи с продолжающейся засухой на Тайване, это вряд ли поможет компании справиться с текущим дефицитом. Г-жа Хо считает, что завод будет полностью введен в эксплуатацию к 2024 году, а к концу этого года начнет работать в ограниченном объеме.

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Важно отметить, что установка предназначена исключительно для TSMC, и ее сооружение, несомненно, поможет компании улучшить управление корпоративными рисками, связанными с водными ресурсами. Чтобы справиться с нынешним кризисом, компания пользуется автоцистернами с водой, чтобы удовлетворить свои потребности. Изготовление микросхем требует обильного использования воды из-за высоких стандартов чистоты и многочисленных химикатов, участвующих в процессе, каждый из которых должен быть тщательно смыт, прежде чем кремниевая пластина сможет перейти к следующему этапу изготовления.

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Потребность в воде увеличится в следующем году по мере расширения производственных мощностей. TSMC в настоящее время строит завод, на котором фабрика будет производить передовые полупроводники. Используя 3-нанометровый техпроцесс, TSMC начнет массовое производство на этом предприятии в следующем году. Одновременно компания также надеется расширить производство чипов на имеющихся технологических линиях, таких как 28 нм техпроцесс, спрос на который в последнее время также растет.

Помимо нехватки воды, фабрика борется с глобальной нехваткой автомобильных микросхем и растущим спросом на бытовую электронику. Оба эти фактора заставили компанию увеличить производственные мощности, так как на нее приходится большая часть глобального спроса на микросхемы, особенно для таких усовершенствованных технологических узлов, как 7-нм и 5-нм. Помимо TSMC, только Samsung Foundry, занимающаяся производством микросхем, может производить чипы с использованием этих норм.

Отраслевые аналитики также опасаются, что нынешний высокий спрос на микросхемы приведет к корректировке запасов в следующем году. TSMC и американский производитель микросхем Intel Corporation считают, что, хотя исключить такую коррекцию невозможно, она вряд ли состоится по крайней мере до второй половины следующего года.