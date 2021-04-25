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Некоторое время назад в появилась информация, что компания NVIDIA создает новые графические процессоры для всей своей текущей линейки видеокарт RTX 3000 с усиленными механизмами по борьбе с майнингом криптовалют, как на уровне оборудования, так и драйверов, что должно сделает практически невозможным майнинг эфира с приемлимым для окупаемости хешрейтом. Решение об этом было принято после того, как кто-то из команды разработчиков NVIDIA случайно разместил в открытом доступе драйвер, который позволял майнерам обойти ограничитель, встроенный в GeForce RTX 3060, позволяя добиться скорости хеширования более 50 MH/s. Теперь GeForce RTX 3060, которая ранее базировалась на кристалле GA106-300-A1, получит новый графический процессор GA106-302-A1.

Согласно более ранним слухам, новый вариант RTX 3060 с усиленными мерами защиты от майнеров будет доступен вместе с новыми драйверами в начале мая. Однако в сообщении ChannelGate говорится, что поставки задержатся до конца мая, так как NVIDIA поставит новые кристаллы своим партнерам по производству видеокарт только в начале мая, а к концу месяца уже появятся готовые видеокарты.

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Кроме того, видеокарты на старой версии кристалла будут находиться в производстве до тех пор, пока не закончатся их запасы. Таким образом, оба варианта GeForce RTX 3060 будут присутствовать на рынке одновременно, и у майнеров будет достаточно шансов заполучить не заблокированный от майнинга карты до того, как они покинут рынок.