Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выход NVIDIA RTX 3060 с усиленной защитой от майнинга отложен до конца мая

Это дает шанс майнерам запастись незаблокированными картами
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Некоторое время назад в появилась информация, что компания NVIDIA создает новые графические процессоры для всей своей текущей линейки видеокарт RTX 3000 с усиленными механизмами по борьбе с майнингом криптовалют, как на уровне оборудования, так  и драйверов, что должно сделает практически невозможным майнинг эфира с приемлимым для окупаемости хешрейтом. Решение об этом было принято после того, как кто-то из команды разработчиков NVIDIA случайно разместил в открытом доступе драйвер, который позволял майнерам обойти ограничитель, встроенный в GeForce RTX 3060, позволяя добиться скорости хеширования более 50 MH/s. Теперь GeForce RTX 3060, которая ранее базировалась на кристалле GA106-300-A1, получит новый графический процессор GA106-302-A1.

 Согласно более ранним слухам, новый вариант RTX 3060 с усиленными мерами защиты от майнеров будет доступен вместе с новыми драйверами в начале мая. Однако в сообщении ChannelGate говорится, что поставки задержатся до конца мая, так как NVIDIA поставит новые кристаллы своим партнерам по производству видеокарт только в начале мая, а к концу месяца уже появятся готовые видеокарты.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

 Кроме того, видеокарты на старой версии кристалла будут находиться в производстве до тех пор, пока не закончатся их запасы. Таким образом, оба варианта GeForce RTX 3060 будут присутствовать на рынке одновременно, и у майнеров будет достаточно шансов заполучить не заблокированный от майнинга карты до того, как они покинут рынок.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce майнинг nvidia ampere geforce rtx 3060 rtx 3060 rtx 3000
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
37
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
118
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
29
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
13
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 30
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 104
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 118
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
41
В World of Tanks появятся героини аниме-сериала Girls und Panzer вместе с уникальной озвучкой и премиум-танком
15
На фоне падения стоимости Эфира доходы майнеров упали на 30%, а добыча перестаёт быть очень выгодной
37
Xiaomi Redmi Note 9 дешевеет в России – Helio G85, NFC и аккумулятор на 5 020 мА*ч
4
RTX 3080 Ti выходит через месяц, а все Ampere получат ограничение на добычу Ethereum
62
Криштиану Роналду купил самую дорогую машину на планете – Bugatti La Voiture Noire
20
Резкое падение Биктоина привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
50
Xiaomi устранила проблемы с мерцанием экрана в Redmi Note 10 Pro
+
Финальный список из 58 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 11 на MIUI 12.5 в 2021г
1
Процессоры Ryzen 6000 Warhol на архитектуре Zen 3 Refresh могут пробить отметку в 5 ГГц уже в 2021 г
65
Bitcoin резко упал в цене – криптовалюта рекордно подешевела за последние 48 дней
58
Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
44
Энтузиасту удалось заставить Commodore 64 майнить биткоины
80
Civilization VI получила гигантский патч с новыми юнитами, картами и изменениями баланса цивилизаций
77
Илон Маск планирует отправить на Марс 1 миллион человек по 3 космолёта в сутки, но не называет сроки
86
Активация бесплатного буста SAM на видеокартах AMD и NVIDIA не влияет на производительность – SH
16
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
21
После обновления разведчики в Civilization VI научились гладить собак, но не кошек
4
HKEPC: RTX 3070 Ti выйдет в мае, а 3080 Ti в июне
12
The Witcher: Monster Slayer выйдет этим летом
1

Популярные статьи

Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
42
10 самых популярных и захватывающих онлайн шутеров и "Королевских битв" на ПК в 2021 году
17
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
85
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
37
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
26
The Bureau - XCOM Declassified: ХСОМ с оглядкой на Mass Effect
5

Сейчас обсуждают

Gunnar
02:18
Эх, как будто это что-то изменит. Драть надо того торрент воятеля, который всё это замутил. В итоге он поимеет весь профит, а мир компов останется без дисков. Я ещё понимаю, если бы они на них реальны...
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Елисей Творимиров
02:14
Уверен, что интервью этого "майнера" можно верить? В тестах 3дньюс ссд месяцами убивали.
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
SlasheR
02:13
чтобы записать 50тб винты в разумный срок, надо хотя бы 4 ссд, это минимум, причём ссд запишут не 50тб, а все 400тб. по 100тб на ссд, переживут, хотя и пострадают чуток. 50тб - через пару недель, это ...
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
RoMiLiUs
02:13
Удалить статью и автора к едрени фени за популяризацию этих мусорных свинокоинов.
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
ffe
02:10
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Елисей Творимиров
02:08
Что мне больше всего нравится в таких темах, так это комменты. Судя по ним все просто невъепенные спецы по крипте и майнингу. Разбираются абсолютно во все тонкостях и имеют подтверждение этого в виде ...
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
stockclock
02:07
Заявления про "экологичность" крипточирея просто фейсплам. Если видюха после майнинга может выжить и уйти на вторичку, то чирей уничтожает накопители в хлам. Вопрос времени когда ушлые майнеры начнут ...
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Кравченко Володимир
02:04
Убил и похоронил. Это действительно так? Ссд+хдд+дофига времени = вымышленная перспектива заработать? И правда что ссд чисто на хдд работают и быстро умирают? Тогда Профит должен быть сказочным, чтобы...
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Renegade1979
02:04
Я вообще ржал, когда обнаружил, что практически все производство люмения в Роисе тоже до 2019 было в офшоге, на британском острове Джерси. Но тут мокшанский агент Трумп по приказу Пыни решили пограбит...
В World of Tanks появятся героини аниме-сериала Girls und Panzer вместе с уникальной озвучкой и премиум-танком
Deemaze
02:03
Майнеры загонят человечество в каменный век с глобальным потеплением из-за перегона своих циферок в тепло.
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем