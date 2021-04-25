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Несмотря на то, что Apple решила разрабатывать собственные центральные и графические процессоры, компания по-прежнему поддерживает партнерские отношения с Intel и AMD, когда дело касается настольных рабочих станций Mac Pro. Вероятно, вскоре Apple удастся создать что-то сравнимое и даже превзойдёт серверные процессоры Intel и профессиональные графические процессоры AMD, но, согласно новым записям в базе данных Geekbench, рабочие станции Mac Pro 2021 года по-прежнему будут оснащены аппаратными средствами Intel и AMD. Хотя процессор не является эксклюзивным для Apple, профессиональные графические процессоры AMD можно найти только на рабочих станциях Apple, и похоже, что в 2021 году AMD поставит новые модели Radeon Pro, которые будут основаны на игровых вариантах видеокарт .

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Поддержка графических процессоров AMD RDNA2 была недавно добавлена в бета-версию MacOS Big Sur 11.4 от Apple, хотя в примечаниях к обновлению упоминается только совместимость с высокопроизводительными игровыми графическими картами Radeon RX 6800/6800XT и RX 6900 XT. Профессиональный графический процессор, обнаруженный в тестах Geekbench, идентифицируется как Radeon Pro W6900X и, скорее всего, является производным от существующей игровой модели RX 6900 XT. В тестах не сообщается о спецификациях графического процессора, но из предыдущего опыта известно, что тактовая частота на профессиональных картах всегда ниже, это также позволяет использовать более компактные системы охлаждения. Утечка изображения предполагаемой новой модели Radeon Pro, эксклюзивной для Apple, появилось на форумах ChipHell на этой неделе и показывает довольно простую систему охлаждения с одним вентилятором.

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Geekbench сообщает, что тестирование новой модели производилось на Mac Pro 7.1 на базе 12-ядерного центрального процессора Intel Core i9-10920X совместно с впечатляющим 192 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-2933. Согласно данным портала Videocardz, общие результаты Geekbench для графического процессора помещают профессиональную модель между игровыми решениями Radeon RX 6800 XT и RX 6900 XT. Однако в тестах Metal API графический процессор Pro W6900X смог набрать 171 448 баллов, что заметно больше, чем результат 164 294 баллов, полученный RX 6900 XT. Это может указывать на больший объем локальной памяти на версии Pro, возможно, около 32 ГБ.

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Ожидается, что новые системы Mac Pro с процессорами Cascade Lake-X и профессиональными графическими процессорами AMD высокого класса вскоре поступят в продажу по цене от 50 000 долларов.