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Ресурс HKEPC опубликовал новые даты выпуска RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, которые станут следующими высокопроизводительными картами Ampere от NVIDIA. Согласно веб-сайту, тайваньские производители видеокарт сообщили, что NVIDIA выпустит RTX 3080 Ti раньше RTX 3070 Ti, причем дата выпуска последней перенесена на начало июня. В прошлом месяце Videocardz заявил, что NVIDIA планирует выпустить RTX 3070 Ti в конце мая для справки.

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HKEPC не предоставил никаких дополнительных сведений о цикле запуска RTX 3070 Ti, но у него есть больше информации о RTX 3080 Ti. Судя по всему, обзоры карты появятся 25 мая, всего за день до того, как NVIDIA и партнеры начнут ее продавать. Как сообщалось ранее, NVIDIA, как ожидается, установит цену RTX 3080 Ti в 999 долларов США, расположив ее между RTX 3080 и RTX 3090. GeForce RTX 3080 Ti должна быть ближе к RTX 3090 по производительности, чем к GeForce RTX 3080, хотя и с вдвое меньшим объемом видеопамяти, чем у GeForce RTX 3090.

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GeForce RTX 3070 Ti станет первой картой с полным кристаллом GA104. Чип GA104-400 будет иметь 6144 ядер CUDA. Видеокарта на его основе получит память GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с. Следовательно, RTX 3070 Ti будет иметь пропускную способность памяти 608 ГБ/с, что на 35% выше, чем пропускная способность RTX 3070.

Если даты выхода верны, то стоит ожидать, что NVIDIA сделает какое-то объявление в течение следующих нескольких недель.