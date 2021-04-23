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Galaxy A22 станет самым доступным 5G смартфоном Samsung

К сожалению подробностей о чипсете на сегодня не имеется
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 Внедрение технологии 5G во многом зависит не только от темпов развертывания технологии и инфраструктуры для нее, но и от доступности соответствующих смартфонов 5G. И хотя почти все флагманы 2021 года и даже некоторые телефоны среднего класса получают поддержку сетей пятого поколения 5G, подавляющее большинство  бюджетных устройств все еще имеет поддержку только LTE. Хотя пройдет некоторое время, прежде чем технология 5G станет таким же массовым направлением, как 4G сейчас. Одним из таких смартфонов должен стать предстоящий Galaxy A22 от компании Samsung, который станет самым доступным смартфоном Samsung с поддержкой 5G, если верить утечкам.

 Samsung Galaxy A22, согласно просочившимся рендерам из OnLeaks, будет иметь типичный бюджетный дизайн в соответствии с философией Samsung. В то время как в Galaxy A21 использовались элементы как дисплей с отверстием под фронтальную и четыре задние камеры, в Galaxy A22 может быть использован более традиционный подход к дизайну с каплевидным вырезом и тройными задними блоком камер, хотя основной датчик якобы будет иметь разрешение 48 мегапикселей вместо 16-ти. А блок камер будет выполнен в виде квадрата, как и в других дешевых смартфонах Samsung. Общий дизайн задней части чем-то напоминает смартфон Pixel 4a от Google.

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 Смартфон среднего уровня Galaxy A32 5G имеет чипсет MediaTek Dimensity 720, и, хотя еще нет информации, какой процессор будет у Galaxy A22, есть все основания считать, что этим чипом может стать Qualcomm Snapdragon 480, который имеет поддержку 5G, но располагается на ступень ниже процессора от Mediatek. Если верить некоторым сообщениям, то мы также сможем увидеть версию смартфона с поддержкой только сетей 4G, который будет предназначен для таких рынков, как Индия, где сети 5G еще не доступны. Что касается даты выхода, то точных сведений на данный счет нет, но, как всегда, есть утечки, свидетельствующие о выходе в продажу Galaxy A22 в июне.

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Теги

samsung dimensity galaxy a dimensity 700 galaxy a22 snapdragon 480
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