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Первые обязательные накопительные обновления в этом месяце, выпущенные на прошлой неделе, обещали исправить проблемы, которые беспокоили многих пользователей. Однако, несмотря на то, что в журнале изменений указано, что критических проблем нет, список проблем в Windows 10 KB5001330 неуклонно растет.

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Многие пользователи сообщают, что после установки накопительного обновления Windows 10 KB5001330 они испытали резкое падение FPS в играх.

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«Раньше Warcraft работал со стабильной скоростью 140 кадров в секунду, теперь он периодически заикается, и частота кадров упала примерно до 90 кадров в секунду», - написал один из пользователей в Feedback Hub. «Call of Duty Cold War и Warzone упали до 1 FPS и полностью неиграбельны. При запуске других игр в полноэкранном режиме, производительность Chrome на моем дополнительном мониторе тоже сильно падает», - отметил другой пользователь.

Другие пользователи также наблюдали проблемы с общей производительностью Windows 10 и различные сбои, но Microsoft еще не подтвердила данные проблемы.

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Один из сотрудников компании Nvidia рекомендовал удалить последние обновления Windows, если у пользователей возникли проблемы с производительностью в играх.

Проблемы были впервые обнаружены в мартовском необязательном обновлении Windows 10 KB5000842, но ошибка, похоже, каким-то образом осталась не решенной и оказалась в апрельском обновлении KB5001330, которое в этом месяце стало обязательным для пользователей.

Таким образом, новое обновление за апрель 2021 года кажется довольно странным обновлением с многочисленными проблемами. Также, некоторые пользователи также сообщили, что они не могут получить доступ к документам, изображениям и другим пользовательским папкам, потому что операционные системы загружаются с временным профилем пользователя.

Единственное лекарство для игр и других проблем, о которых сообщалось в накопительном обновлении, похоже, является откат на предыдущую версию. Очевидно, что это не лучшее решение, особенно если учесть важные исправления безопасности, включенные в последнее обновление.

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Если у вас возникли проблемы с производительностью после последних обновлений, всё же стоит рассмотреть возможность отката к предыдущей версии Windows 10. Чтобы удалить обновления, необходимо нажать кнопку «Пуск», а затем нажмите «Параметры». Щелкнуть Обновление и безопасность, а затем в следующем окне нажать «Просмотреть историю обновлений», затем «Удалить обновления» в верхнем левом углу и найти обновление в Панели управления, которое нужно удалить.