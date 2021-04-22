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В сети замечена материнская плата Aorus X570S с процессором Ryzen 7 5700G

Это говорит о скором дебюте материнских плат с обновленным чипсетом X570S
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 Известный инсайдер Tum_Apisak обнаружил запись CPU-Z, которая раскрывает материнскую плату  Aorus X570S Pro AX в паре с процессором Ryzen 7 5700G, подтверждая слух о том, что AMD готовит обновление чипсета. Компания уже зарегистрировала различные материнские платы на чипсете X570S в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Хотя это не означает, что все они появятся в продаже и вообще увидят свет.

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 В чипсете 500-й серии компания AMD использовала собственный дизайн с лицензированным IP вместо того, чтобы просто передать разработку дизайна чипсета ASMedia, как это делал производитель в прошлом. Основная причина, по которой чипсет X570 полагается на активное охлаждение, заключается в увеличенном TDP из-за поддержки PCIe 4.0. В то время как набор микросхем X470 потребляет всего около 6 Вт, потребительские и корпоративные варианты набора микросхем X570 потребляют до 11 Вт и 15 Вт соответственно.

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 Какие улучшения чипсет X570S принесет по сравнению с текущим чипсетом X570 точно не известно. Текущее предположение состоит в том, что AMD нашла способ оптимизировать чипсет, чтобы он не требовал большого охлаждающего вентилятора, который не очень нравится поклонникам продукции AMD. Возможно, AMD обратилась к ASMedia, чтобы улучшить существующий дизайн. Пока остается только догадываться.

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 На рынке есть пара материнских плат X570 с пассивным охлаждением, например Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero или Aorus X570 Xtreme. Однако и стоят эти материнские платы довольно дорого. Возможно, что чипсет X570S также станет более дешовым вариантом X5, это позволит снизить итоговую стоимость материнских плат на его основе без ущерба для функциональности.

 Aorus X570S Pro AX вполне может стать обновлением нынешнего Aorus X570 Pro WiFi. Материнская плата не имеет суффикса «M» или «I» в названии, поэтому она, вероятно, соответствует форм-фактору ATX. Обозначение «AX» явно относится к материнской плате с возможностью подключения по протоколу 802.11ax или Wi-Fi 6. Прошивка Aorus X570S Pro AX датируется 20 марта, это означает, что данная материнская плата скоро может быть официально анонсирована, равно как и остальными компаниями и самой AMD.

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Теги

amd ryzen aorus x570 ryzen 7 5700g x570s x570s aorus pro ax
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